La enviada que puede rivalizar con la 'Ivanka' de Norcorea

Washington- Cuando la hermana de Kim Jong-un hizo su histórica visita a las Olimpíadas de Invierno en Corea del Sur hace dos semanas, en donde no dijo nada excepto encabezar una ruidosa cobertura de la prensa, los medios de comunicación surcoreanos rápidamente la llamaron la “Ivanka de Corea del Norte”.Pero ahora, el presidente Trump está enviando a la verdadera Ivanka.La pregunta es si la hija del presidente, con el glamour de la industria de la moda, podrá contrarrestar la narrativa de los medios de comunicación establecidos por una misteriosa mujer norcoreana, Kim Yo-jong, quien es directora de propaganda y agitación de ese gobierno totalitario.Funcionarios de la Casa Blanca evitan comentar sobre cualquier semejanza entre la hermana del dictador y la hija del presidente. Pero la comparación es obvia, tomando en cuenta los antecedentes de sus familias.Aunque Ivanka podría beneficiarse de otra comparación: con el vicepresidente Mike Pence, quien se sentó cerca de Kim durante la ceremonia inaugural de las Olimpiadas y al parecer no logró la misma empatía que ella consiguió con los surcoreanos.Funcionarios de la administración reconocen que la llegada de Trump, quien arribará este viernes a Corea del Sur para asistir a la ceremonia de clausura de los Juegos, podría suavizar algunas de las tensiones que surgieron durante la visita del vicepresidente, aunque insisten en que no es el propósito de su viaje.Mientras que Pence se reunió con desertores de Corea del Norte y condenó a Kim por los abusos a los derechos humanos que ha cometido, funcionarios dijeron que Trump mantendría su enfoque en reafirmar los vínculos entre Estados Unidos y Corea del Sur y aclamar a los atletas estadounidenses.“Su talento, fuerza, valentía y espíritu personifican la excelencia estadounidense”, dijo este miércoles a través de un comunicado, refiriéndose a los deportistas.El viernes por la noche, Trump de 36 años, cenará con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, quien trató desesperadamente de organizar una reunión entre Pence y la delegación norcoreana.No hay planes de que Ivanka se reúna con alguien de Corea del Norte durante su visita de tres días, aunque un funcionario no descartó la posibilidad.Funcionarios de la administración dijeron que está totalmente preparada para discutir sobre la política de “máxima presión” del presidente Trump con Moon, medios de comunicación surcoreanos o con funcionarios norcoreanos, si es el caso.La decisión de enviar a Ivanka fue el resultado de una conversación que el presidente Trump tuvo con Moon, en la que el líder surcoreano se comprometió con el presidente a enviar delegaciones de alto nivel a las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos de Pyeongchang.Trump estuvo de acuerdo en enviar a un miembro de su familia, como la primera dama, Melania Trump, o su hija Ivanka.De alguna manera, Ivanka Trump es la más adecuada para asistir, ya que es una ávida esquiadora, un deporte que heredó de su madre Ivana, quien compitió representando a Checoslovaquia.

