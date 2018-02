La administración Trump está dando el primer paso para endurecer los requisitos laborales en el programa de vales de comida conocidos como “food stamps”, y está enfocándose en áreas que tienen un alto desempleo y que han sido exentas de esas reglas desde la recesión.Este viernes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA por sus siglas en inglés, empezará a solicitar la opinión del público sobre los requisitos laborales, siendo el primer paso hacia el cambio de esos reglamentos, según dijo Brandon Lipps, administrador de USDA durante una conferencia telefónica que tuvo este jueves con reporteros.En esta ocasión, la agencia no está proponiendo ningún cambio al Programa de Asistencia Suplementaria a la Nutrición, SNAP por sus siglas en inglés --- mejor conocida como “food stamps” --- dijo Lipp.Sin embargo, está interesado en reimplementar los requisitos de trabajo en Estados en donde han sido eliminados en los últimos años debido a los altos índices de desempleo local.De acuerdo a las reglas existentes, los adultos físicamente capaces y que no tienen dependientes, ABAWDs por sus siglas en inglés, pueden recibir los beneficios sólo durante tres meses, a menos que trabajen por lo menos 80 horas al mes o participen en un entrenamiento laboral calificado o en un programa de voluntariado.Sin embargo, esas reglas no se aplican actualmente en Alaska, California, Louisiana, Nevada, Nuevo México ni en partes de otros 28 Estados, en donde los empleos están menos disponibles.USDA estima que 2.9 millones de las 43.6 millones de personas que el año pasado recibieron food stamps ---- o sea, casi el 6.8 por ciento --- son ABAWDs que están desempleados.“Creemos que esa población puede ser auto-suficiente, contando con el enfoque correcto”, comentó Lipps este jueves.Esta medida, aunque es preliminar, es probable que complazca a muchos republicanos --- y moleste a los defensores de los vales de comida y activistas que luchan contra el hambre.Durante años, los conservadores del Congreso y expertos que tienen una gran influencia como la Fundación Heritage han argumentado que unos requisitos laborales más estrictos podrían ahorrarles dinero a los contribuyentes y a la vez, colocarían a las personas de bajos ingresos en el camino de la independencia.En la propuesta para el presupuesto del 2019 que hizo el presidente Trump le recomendó específicamente al Departamento de Agricultura que eliminara a los que están exentos de esos requisitos laborales en todos los Estados, otorgando las food stamps sólo a condados que tienen índices de desempleo del 10 por ciento o más durante un período de un año.También propuso nuevos requisitos laborales para los adultos de 50 a 62 años que están actualmente exentos. También propuso eliminar la habilidad que tienen los Estados de exentar del trabajo a algunos ABAWD adicionales y desempleados, dependiendo de sus circunstancias individuales.Ese cambio podría reducir el gasto en el programa en casi 27 billones de dólares en los próximos 10 años, según dijo la administración.Las recomendaciones forman parte de un paquete dramático de propuestas que podrían reestructurar radicalmente el programa de vales de comida, reduciendo el financiamiento en 213.5 billones de dólares en 10 años y reemplazando la mitad de la mayoría de los beneficios de los participantes con una caja de alimentos no perecederos otorgados por el gobierno.La administración ha catalogado esos cambios como necesarios para un programa que podría promover mejor la auto-suficiencia y la nutrición.“La dependencia a largo plazo nunca ha sido parte del sueño americano”, comentó Sonny Perdue, secretario de Agricultura, a través de un comunicado.“El objetivo del USDA es mover a las personas y familias del SNAP a la fuerza laboral nuevamente, siendo la mejor solución a largo plazo para la pobreza. Todos los que reciben SNAP merecen la oportunidad de convertirse en auto-suficientes y construir una vida productiva e independiente. Muchos Estados han solicitado eliminar los requisitos laborales, eludiendo su responsabilidad de mover a los participantes hacia la auto-suficiencia”.

