Foto de los apuntes de Trump capta su déficit de empatía

Este miércoles el presidente Trump sostuvo una sesión que valió la pena escuchando diversos puntos de vista en torno a cómo combatir la violencia con armas de fuego en las escuelas. Si bien definitivamente inquietaron los comentarios sobre armar a los maestros con los cuales por momentos divagó el mandatario, casi siempre estuvo escuchando.Gracias, al parecer, en parte a un eficaz recordatorio, publicó The Washington Post.El fotógrafo del Washington Post, Ricky Carioti, captó esta imagen sobre las notas de Trump:Sí, en el número 5 está decir a los presentes que sí los estaba escuchando. Tras lo que aparentemente eran las cuatro preguntas que tenía planeado hacer a los asistentes a la reunión, al parecer el quinto punto es un recordatorio para que Trump diga a la gente, “los escucho”.Hasta el número uno constituye básicamente un recordatorio de que Trump debe mostrar empatía. “¿Qué es lo que más quieren que conozca sobre su experiencia?”, se lee en la tarjeta. De manera que dos quintas partes de esta tarjeta están dedicadas a asegurarse de que el presidente de Estados Unidos asegure a las personas reunidas que estaba interesado en lo que tenían que decir y en sus puntos de vista.Lo anterior resulta al mismo tiempo sorprendente para un mandatario y nada sorprendente si se trata de Trump. Tragedia tas tragedia, la empatía ha sido la cualidad que con claridad ha faltado en las reacciones de Trump. Se ha concentrado en los trabajadores de emergencia en vez de en las víctimas. Ha bromeado cuando tal vez debió de haberse mostrado sombrío. Fue atacado como líder político que no sabía apreciar bastante. Durante todo el tiempo, ha quedado claro que simplemente expresar que siente el dolor ajeno no es su fuerte.Lo cual es la razón de que el miércoles al parecer necesitara un par de recordatorios.

