Investigan al actor de Breaking Bad por ataque sexual; Fiscalía decide no fincar cargos

El año pasado el actor Dean Norris, más conocido por interpretar al agente de la Agencia Antidrogas Hank Schrader en el programa “Breaking Bad”, fue investigado por la Policía de Nueva Orleáns a raíz de que una mujer aseguró que la atacó sexualmente, pero los fiscales terminaron decidiendo no fincar cargos, confirmó la Procuraduría de Distrito de la subdivisión Orleáns, escribió Los Angeles Times.De acuerdo con las autoridades, en junio la Policía de Nueva Orleáns recibió un reporte en el que se mencionaba la presunta agresión de Norris. Una mujer de 32 años originaria de Ohio que se encontraba visitando la ciudad dijo a la Policía que Norris la obligó a sostener un encuentro sexual contra su voluntad.Los agentes ministeriales no creyeron existir causa razonable para realizar un arresto inmediato y solicitaron una “consulta sin arresto” con fiscales a finales del año pasado, de acuerdo con la Fiscalía de Distrito. Tras estudiar el caso, los procuradores determinaron no haber suficiente evidencia para ejercer acciones penales, dijo Ken Daley, vocero del fiscal de distrito de la subdivisión Orleáns Leon Cannizzaro.Daley señaló que tanto Norris como la mujer que lo acusa “cooperaron totalmente” y declararon ante la Policía.Norris, actor de 54 años, es mejor conocido por interpretar al agente de la DEA Hank Schrader en la popular serie televisiva de cable “Breaking Bad”. Actualmente participa en el programa de la cadena TNT “Claws”, partes de la cual se filmaron en Nueva Orleáns.Michael Holtz, el abogado de Norris, indicó que las acusaciones reportadas a la Policía no eran ciertas y que los testigos y la evidencia las contradecían.La mujer dijo a la Policía y al Times que Norris las invitó a ella y a otra mujer a tomar unas copas en un bar luego de que ella le pidió una foto porque era fan de “Breaking Bad”. Norris, quien se encontraba con un amigo, invitó a las dos mujeres al condominio donde estaba alojándose, agregó.La mujer explicó haber perdido el conocimiento debido al exceso de bebidas y no recordar haber ido al apartamento del actor, donde la mañana siguiente despertó desvestida y desorientada. Luego Norris la forzó a sostener relaciones, a pesar de que ella le dijo en repetidas ocasiones que no e intentó detenerlo físicamente, señaló a la Policía y al Times.La mujer aseguró haber sufrido dolor físico a raíz de la agresión y reportó el incidente a la Policía a los pocos días de regresar a su domicilio en Ohio, donde contó a su esposo lo ocurrido y acudió a un hospital solicitando un examen sobre violación. El marido corroboró su versión de los hechos.

