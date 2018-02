Amenaza Trump con quitar a California agentes de ICE

Este jueves, el presidente Trump dijo que se sentía muy frustrado con el “desastroso trabajo” que ha hecho California para detener la inmigración ilegal, que está pensando en remover a los oficiales federales de inmigración del Estado.“Si retiráramos al ICE, si dijéramos “Hey, hay que dejar sola a California, que ellos se las arreglen solos”, en dos meses vendrían a rogarnos para que regresáramos”, dijo Trump durante una mesa redonda en donde se discutieron asuntos relacionados con los tiroteos escolares, que llevó a cabo con oficiales estatales y locales.“Ellos vendrían a rogarnos y saben qué, estoy pensando en hacerlo”.En diciembre, el gobernador demócrata de California, Jerry Brown, convirtió en ley el Decreto de los Valores de California, en la que se prohíbe a las autoridades locales preguntar el estatus de inmigración durante las interacciones rutinarias con las personas o desempeñarse como agentes de inmigración.El gobernador declaró que la ley no impide ni prohíbe a oficiales federales realizar su trabajo.Trump se ha comprometido a eliminar del país a las ciudades santuario, señalando ejemplos aislados de inmigrantes indocumentados que han cometido delitos violentos, el Departamento de Justicia ha amenazado con recortar millones de dólares en subsidios federales para la seguridad pública a ciudades y jurisdicciones que alberguen a inmigrantes indocumentados.“Si yo retirara a nuestros agentes de California, ustedes tendrían un desastre de delitos que nunca se han visto en ese Estado”, dijo Trump.“Todo lo que tengo que decir es “Agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza, dejen sólo a California” “Se verían inundados de delitos, como nunca se ha visto en la historia de este país. Además, no estamos recibiendo ninguna ayuda del Estado de California. Están haciendo un trabajo desastroso, tienen los impuestos más altos del país y no tienen idea de lo que está pasando allí”.Como era de esperarse, los comentarios del presidente hicieron enojar a los californianos.Brown respondió con un comunicado este jueves por la tarde: “En California protegemos a toda nuestra gente de criminales y pandillas, así como de las peligrosas armas de asalto. Hacemos nuestro trabajo, Sr. Presidente, haga el suyo”.La senadora demócrata Dianne Feinstein de California, dijo que “los ataques del presidente no sólo son malintencionados, sino totalmente falsos”.“El día de hoy, el presidente Trump reanudó sus ataques contra California con más insultos y amenazas. La obsesión que tiene el presidente con nuestro Estado va creciendo y cada día es más intolerable”, dijo Feinstein en su comunicado.“California es la sexta economía más grande del mundo. Somos un centro de innovación global y el Estado agrícola más grande del país. Estamos creando empleos e impulsando la economía del país. Al mismo tiempo, el índice de homicidios del Estado está disminuyendo y los delitos están en una cifra baja histórica”.

