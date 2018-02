El acierto de Trump en el golf

En lo que se refiere a los presidentes, Donald Trump tiene un buen swing en el golf, para un hombre alto de más de 70 años. Aunque no es exactamente dinámico fuera de la te, por lo menos es sólido, su técnica en el campo es estrafalaria, pero de alguna manera la hace funcionar.De acuerdo a algunos expertos consultados por la cadena CNN, el actual comandante en jefe ha logrado igualar a sus predecesores, Barack Obama, George W. Bush y John F. Kennedy.Los críticos dicen que eso es cierto debido a que juega mucho –el sitio trumpgolfcount.com proyecta que Trump hará 342 visitas a sus clubes de golf durante los cuatro años de su presidencia.“Su puntería es buena, tiene una excelente alineación y se ve razonablemente flexible. Al parecer, sus brazos cuelgan bien, y uno asumiría que está sujetando bien el bastón. Para alguien de su edad y estatura, podría estar bien”, comentó Gary Smith, quien ha trabajado con Danny Willett, campeón del Masters y con Justin Rose, reinante campeón olímpico.Aunque tiene algunas fallas porque inicia el swing con sus caderas, lo cual no es lo ideal, se debe iniciar con los hombros y después utilizar las caderas.“Se ve que Trump disfruta que lo vean jugar, no le molesta en absoluto”.Smith también cree que Trump supera a Bush, quien asegura tener un hándicap de 10, aunque está de acuerdo en que Obama es mejor golfista que lo que algunas personas creen.En general, ninguno de los presidentes se debe sentir avergonzado de su desempeño en el campo de golf.“Aunque los tiros cortos de Trump no son buenos. Su postura no es adecuada, se coloca muy abajo y se enfrasca mucho en el impacto y al final se le colapsan los brazos”.Sin embargo, tomando en cuenta que es el dueño del campo de golf y a todos les obsequia bebidas y no les cobra nada, ¿a quién le importa eso?

