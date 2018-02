Trump critica migración familiar; dan residencia a sus suegros

Washington— Michael Wildes, un abogado que representa a la primera dama estadounidense, Melania Trump, afirmó que los padres de ésta viven legalmente en Estados Unidos.El letrado dijo a CNN que Viktor y Amalija Knavs, eslovenos de nacimiento, están legalmente admitidos en Estados Unidos como residentes permanentes.Wildes declinó comentar más sobre el asunto, incluyendo discutir cuándo la pareja será elegible para naturalización ni cómo obtuvo las tarjetas de residencia.Lo anterior, únicamente elevó la sospecha de que fueron apoyados gracias a lo que su yerno ha llamado "migración en cadena".Sólo hay un puñado de formas en que los inmigrantes en los Estados Unidos pueden obtener tarjetas de residencia, y la mayor parte de ellas cada año se otorgan con base en las conexiones familiares. Un número menor se asigna a los inmigrantes según su empleo, y otras categorías incluyen refugiados y otros casos especiales.Los defensores de la restricción de la inmigración legal señalan el desequilibrio a favor de las conexiones familiares como evidencia de la necesidad de una reforma, que exige un sistema "basado en el mérito" que elija inmigrantes según las necesidades en Estados Unidos, como lo ha exigido el propio presidente.La probabilidad de que los Knavs pudieran haber sido patrocinados por su hija u otro miembro de la familia plantea la cuestión de lo que el presidente republicano ha llamado "migración en cadena" o migración familiar.El gobierno estadounidense permite a los ciudadano y residentes permanentes legales patrocinar a miembros de su familia para que viajen al territorio norteamericano.Trump y sus aliados en el Congreso han luchado por recortar ese permiso, limitando el patrocinio a los cónyuges e hijos menores, incluida la reducción del umbral de edad de 21 a 18.Los expertos estiman que podría reducir la inmigración general en un 40 a 50 por ciento si esas “green cards” no se reasignan a otra categoría.El magnate ha abogado por un sistema basado en el mérito, pero no ha propuesto ningún método para admitir inmigrantes y reemplazar esas categorías.Conforme al diario The Washington Post, que citó a una persona con conocimiento del estado migratorio de la pareja, comentó que esperaban una fecha para la ceremonia de juramentación como ciudadanos.Por su parte, una portavoz de la primera dama expresó que los Knavs no son parte del gobierno y merecen su privacidad.A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional expresó que las leyes de privacidad le prohíben discutir casos individuales.Viktor y Amalija Knavs, de 73 y 71 años, respectivamente, están jubilados, y mantienen un contacto regular con la familia Trump, a menudo viajando con la primera familia en viajes a Mar-a-Lago y Bedminster, Nueva Jersey.También han sido vistos en la Casa Blanca, donde en noviembre se sentaron al lado de Ivanka Trump en la primera fila para presenciar la primera ceremonia de indulto a un pavo la víspera del Día de Acción de Gracias.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.