Trump desafía a Sessions para que investigue a Obama

Donald Trump culpó al expresidente Barack Obama por no hacer lo suficiente para detener la intromisión rusa, pero sugirió que Jeff Sessions, el hombre que eligió para dirigir el Departamento de Justicia, no estaba haciendo lo suficiente, escribió CNN."Pregunta: Si toda la intromisión rusa tuvo lugar durante la administración de Obama, hasta el 20 de enero, ¿por qué no son ellos objeto de la investigación?", Trump tuiteó. "¿Por qué Obama no hizo algo acerca de la intromisión? ¿Por qué no se están investigando crímenes de Dem? ¡Pregúntale a Jeff Session!".Trump escribió mal el nombre: Es Sessions, no Session.El Departamento de Justicia tiene la tarea de investigar los crímenes cometidos en los Estados Unidos, por lo que el tweet de Trump sugiere que la administración de Obama cometió un crimen al no detener a Rusia.El Departamento de Justicia no quiso hacer ningún comentario sobre el tweet de Trump.Trump y Sessions estuvieron juntos en la Oficina Oval el martes durante un evento en honor a los oficiales de la ley. Los dos, según una fuente, no interactuaron mucho mientras tomaban fotos.Trump y sus principales ayudantes, en un intento de proteger al presidente y la Casa Blanca de un flujo constante de historias sobre la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre la intromisión electoral, han comenzado a criticar al gobierno de Obama por no hacer lo suficiente cuando el expresidente tenía el control."Ha sido más duro con Rusia en el primer año que Obama en ocho años combinados", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, durante la sesión informativa del martes en la Casa Blanca.Si bien Trump e incluso algunos demócratas han criticado al gobierno de Obama por no hablar lo suficiente sobre las acciones de Rusia antes de las elecciones, Obama tomó algunas medidas para reprender al país.Obama se enfrentó al presidente ruso, Vladimir Putin, al margen de la reunión del G20 en China en 2016, algo que Trump aún no ha hecho con fuerza en las reuniones con el líder ruso. Trump y Putin discutieron la interferencia electoral en Hamburgo, Alemania, en julio de 2017. Trump luego dijo que pensaba que el líder ruso era sincero cuando negó cualquier intromisión electoral.Durante sus dos últimos años en el cargo, Obama también impuso sanciones a las personas y entidades rusas por la intromisión electoral, expulsó a 35 diplomáticos rusos y cerró dos complejos del Kremlin en los Estados Unidos.Trump aún tiene que imponer sanciones abrumadoramente aprobadas por el Congreso el año pasado e incumplió los plazos para identificar qué personas y entidades rusas estarían en la lista de sanciones. El mes pasado, la administración Trump decidió no implementar las sanciones contra Rusia y en su lugar publicó una lista de oligarcas rusos ya prominentes.Sanders sugirió el martes que pronto se lanzarán más acciones para enfrentar a Rusia.