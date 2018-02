'No soy actor', contraatacan menores de Florida a conspiratorios de derecha

Después de la masacre que tuvo lugar la semana pasada en Parkland, Florida, algunos de los testimonios más impresionantes fueron los de adolescentes que sobrevivieron a la matanza.Los estudiantes se han transformado en una fuerza movilizadora, como no se había visto durante los tiroteos masivos previos, planeando marchas y mítines en Florida y Washington, mientras viven el duelo por los amigos que acaban de perder. También se han convertido en blanco de calumnias e indirectas provenientes de la extrema derecha, dijo The Washington Post.Varias figuras de los medios de derecha están sugiriendo que los alumnos están inventando todo, o que los menores son actores pagados o que sus argumentos están diseñados por expertos publirrelacionistas de izquierda.Este martes un colaborador de un legislador estatal de Florida inclusive fue despedido por asegurar que dos sobrevivientes que hablaron con CNN no eran estudiantes sino “actores que viajan a varios conflictos conforme van pasando”.Benjamin Kelly, quien fungía como secretario de distrito del representante estatal republicano Shawn Harrison envió a un reportero del Tampa Bay Times un e-mail sobre Emma González y David Hogg, dos alumnos de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas que habían dado una entrevista a CNN.El martes por la tarde, Harrison tuiteó que había suspendido a Kelly. Menos de dos horas después, informó el despido de Kelly. Harrison se disculpó asimismo por los comentarios de Kelly.Si bien las aseveraciones contra los estudiantes no tienen base alguna, se propagan con rapidez en los círculos conservadores o en las redes sociales y entre los comentaristas populares de derecha.Este martes los alumnos probaron ser muy capaces de defenderse.“Yo no soy actor de crisis. Soy alguien que tuvo que ser testigo de esto y vivirlo y que continúa teniendo que hacerlo”, dijo a CNN Hogg, un estudiante de tercer año de la preparatoria. “El hecho de que algunos de los alumnos de Stoneman Douglas… estén mostrando mayor madurez y acción política que muchos de nuestros funcionarios electos es testimonio de lo repugnante e inoperante que ahora se encuentra nuestro sistema político en Estados Unidos. Pero estamos tratando de arreglar eso”.Pronto fue respaldado por sus compañeros. Sarah Chardwick, por ejemplo, tuiteó que Hogg “no puede hacer nada para salvar su vida”, añadiendo que “es muy gracioso” el hecho de que algunas personas crean que le están pagando.Hogg, el director del periódico escolar, ha sido uno de los alumnos que más se han manifestado. Durante el tiroteo entrevistó a sus compañeros y desde entonces ha hablado apasionadamente a varios medios informativos.Pero en los sitios de internet de derecha, como Infowars, se le ha acusado de convertirse “una celebridad instantánea” de la izquierda.Algunos, como el escritor y cineasta conservador Sinesh D’Souza, se han burlado de los adolescentes de Florida. “Qué interesante oír a estudiantes que no se pueden mantener por un solo día darnos sermones sobre políticas sociales estadounidenses”, tuiteó el martes.

