Cómo el AR-15 se convirtió en el rifle favorito de EU

El camino que recorrió el rifle AR-15 para llegar a las manos de las personas que gustan de las armas y de los responsables de las masacres empezó en las junglas de Vietnam en los años 1960, en donde el panorama de la guerra había cambiado. En ese lugar no había líneas enemigas bien definidas, los combatientes peleaban en las calles de la ciudad y en los densos bosques, publicó CNN.Las guerrillas del Viet Cong y los soldados vietnamitas usaban rifles AK-47. Por lo que, el Ejército de Estados Unidos necesitaba una respuesta para eso.El AR-15 fue desarrollado para uso militar por Armalite, una empresa de armamento de donde tomó su nombre, AR quiere decir Armalite Rifle. Combina disparos rápidos con un peso más ligero, reemplazando las balas de alto calibre con municiones más ligeras que aumentan la velocidad, reemplazando el tamaño de la bala.Como lo explicaron sus diseñadores originales, la velocidad del impacto provoca que la bala gire después de penetrar el tejido, provocando lesiones catastróficas.Armalite no lo vendió al ejército, ya que al tener problemas financieros, le comercializó los derechos a Colt Industries en 1959, y en 1962, el Congreso autorizó la compra inicial de 8 mil 500 rifles AR-15 para probarlos.A la versión totalmente automática –capaz de ser utilizada como semi-automática– se le dio un nuevo nombre para el uso militar: el M-16.No mucho después de haber empezado a vender el M-16 al ejército, Colt empezó a comercializar el rifle semi-automático AR-15 a los civiles. La empresa lo nombró “Sporter” y lo describió como un rifle para la cacería.Sin embargo, el arma, que fue diseñada para un combate cercano, no tuvo éxito. A los ojos de muchos entusiastas de las armas, el “rifle negro” –como se le apodaba– era feo y caro.El 17 de enero de 1989, un vagabundo de 24 años, Patrick Edward Purdy, disparó 106 balas con su rifle AK-47 que había importado de China, contra los alumnos de su exescuela primaria, matando a cinco niños e hiriendo a 29 incluyendo a una maestra. Luego, se suicidó con una pistola.La masacre fue horrible, por lo que, Colt Industries, que era el fabricante del AR-15, hizo algo que sería incomprensible actualmente. Suspendió la venta del AR-15 durante un año, mientras la administración Bush sopesaba si debía prohibir el arma.Sin embargo, para 1990, Guns & Ammo reportó que las ventas del AR-15 estaban aumentando, aunque ése era un término relativo, ya que la patente de ese rifle había expirado, abriendo la puerta a varios competidores nuevos, ésa es la razón por la que el término AR-15 está considerado actualmente como un estilo de rifle en lugar de una marca específica.A medida que fue aumentando el perfil del AR-15, continuaban las pláticas sobre la prohibición de “armas de asalto”, un término utilizado por los legisladores para denotar ciertos tipos de armas semi-automáticas.El presidente H.W. Bush, quien toda su vida ha sido miembro de la Asociación Nacional del Rifle, propuso la prohibición de cargadores de más de 15 balas.En 1994, el presidente Bill Clinton impulsó la prohibición de armas de asalto en el Congreso, obteniendo el apoyo bipartidista y el de los presidentes Reagan, Carter y Ford, quienes enviaron una carta a los representantes de la Cámara respaldando la medida.“Es una cuestión de vital importancia para la seguridad pública. Urgimos al público estadounidense y a las autoridades que apoyen la prohibición y la manufactura de esas armas”.Sin embargo, Larry Hyatt, dueño de Hyatt Guns en Charlotte, Carolina del Norte, dijo que las ventas volvieron a aumentar.“Es algo que está en la naturaleza humana. Si uno le dice a alguien que no puede tener algo, inesperadamente quiere 12”, dijo.Irónicamente, la prohibición no logró disuadir la producción del genérico AR-15.Los fabricantes rápidamente encontraron la manera de rediseñarlo para evitar la restricción. La plataforma básica del AR ha sido refinada, mejorada, el rifle es más poderoso y certero.De acuerdo al Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, durante la prohibición, la producción aumentó en 1.4 millones de rifles al año.A través de una combinación de tragedia, ganancias, temor, curiosidad y la misteriosa psicología humana, el AR-15 dejó a un lado su reputación inicial como un arma fea y encontró un nuevo sitio en el que es considerado como ligero, versátil y favorito de sus fanáticos.“Entre los rifles deportivos el AR-15 es el rey de esta industria, por decirlo así”, comentó Michael Weeks, dueño de Georgia Gun Store, que asegura tener la mejor selección de armas de fuego en ese Estado.

