Por estos motivos debe temer la NRA a sobrevivientes de Parkland

Se trata sólo de adolescentes, elitistas, idealistas que son manipulados por la izquierda y grupos que están a favor del control de armas.Así es como algunos críticos han descrito a los sobrevivientes del tiroteo en una escuela de Florida, que en los últimos días han surgido como apasionados activistas que apoyan esa restricción.Sin embargo, los que han encabezado y estudiado los movimientos los describen de esta manera:Son los enemigos más formidables que va a enfrentar la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés). Y todo se debe a que son jóvenes.Después que un adolescente mató a 17 personas en su preparatoria de Parkland, Florida el Día de San Valentín, la mayor parte del enfoque ha cambiado a los jóvenes sobrevivientes del tiroteo.Después que virtualmente en cada masacre que ha ocurrido en Estados Unidos, la NRA ha dejado a un lado el llamado para que haya más control de las armas, ¿qué pueden hacer esos jovencitos para cambiar eso? Mucho, aseguran los que tienen experiencia.“Aunque la NRA es rica y poderosa, no va a serlo siempre. Eso va a cambiar, si no es ahora, va a suceder finalmente”, comentó Sasha Costanza Chock, maestra de del Instituto Tecnológico de Massachusetts.Éstas son las cuatro razones que demostrarían que están equivocados los que aseguran que los jóvenes no pueden cambiar el debate de las armas:La sabiduría convencional dice que los adultos son los que logran los cambios sociales y los jóvenes los siguen, sin embargo, si uno lee los libros de Historia, lo opuesto es usualmente cierto, los historiadores dicen que los jóvenes son los que enfrentan los problemas y los adultos los apoyan.En la historia moderna, los jóvenes han sido actores clave en casi cada movimiento social importante, asegura Costanza Chock.Rosa Parks, cuando tenía 15 años asestó uno de los primeros golpes con el movimiento de derechos humanos, jóvenes iniciaron las protestas en la Primavera Árabe en Túnez y Egipto, y hay muchos ejemplos más.En la actualidad, los jóvenes iniciaron el movimiento Black Lives Matter, a través de las redes sociales.“Va a ser una lucha cuesta arriba, pero si alguien puede lograrlo son ellos”, dijo Costanza.La sensación de que están pagando el precio de las fallas de los adultos, es otra razón por la que algunos aseguran que los jóvenes activistas pueden motivarse. Ellos tienen que limpiar el desastre que están dejando los adultos.“Esos estudiantes tienen una gran credibilidad moral porque hablan como personas que fueron afectadas directamente por ese problema”, aseguró Costanza.La NRA es formidable debido al dinero que puede recaudar pero también a la pasión que puede obtener de sus seguidores.Sin embargo, los jóvenes están equipados para igualar esa pasión de la NRA, porque tienen algo que les falta a los adultos: el tiempo.Debido a eso pueden movilizarse más, desarrollar estrategias, presionar a los legisladores, a los electores y generar conciencia.Usualmente el dinero, que tiene abundantemente la NRA, no es un factor decisivo en el cambio de políticas, sino la habilidad de movilizar a grandes grupos e incrementar la presión.No importa lo que suceda después, los sobrevivientes del tiroteo en Parkland han tenido un logro impresionante: mantener el problema del control de armas en los medios de comunicación durante una semana.Lo han conseguido porque fueron acaparando la atención y creciendo en las redes sociales. Crearon su propio hashtag #Never Again, han dado conferencias de prensa, han hablado acerca de los objetivos de una política y han programado una protesta nacional, que será el 24 de marzo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.