¿Cuántos más tienen que ser baleados?: padres de víctimas

El padre de una estudiante de 18 años asesinada la semana pasada en un tiroteo escolar en Parkland, Florida, hizo una apasionada petición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el miércoles en la Casa Blanca para que actúe rápidamente y proteja a los niños en las escuelas del país."Estamos aquí porque mi hija no tiene voz: fue asesinada la semana pasada, recibió nueve disparos", dijo Andrew Pollack, cuya hija Meadow fue una de las 17 personas asesinadas en Marjory Stoneman Douglas High School. "¿Cuántas escuelas, cuántos niños tienen que recibir un disparo? Se detiene aquí, con esta administración y conmigo".Pollack fue un invitado no anunciado en una audiencia en el comedor de estado de la Casa Blanca, que convocó a la sesión a una discusión sobre la seguridad escolar."Vamos a hacer algo acerca de esta horrible situación", dijo Trump al abrir la audiencia, y agregó que su administración sería "muy fuerte en las verificaciones de antecedentes" de aquellos que desean comprar armas, y agregó "una muy fuerte énfasis en la salud mental de alguien".Pero lo que comenzó con una recitación de declaraciones sombrías y votos para actuar rápidamente se volvió emocional cuando el Pollack tomó el micrófono, expresando enojo y dolor."Debería haber sido sólo un tiroteo en una escuela, y deberíamos haberlo arreglado, y estoy furioso", dijo Pollack, alzando la voz mientras miraba a Trump, "porque a mi hija no la voy a ver de nuevo".

