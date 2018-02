Aumenta Patrulla Fronteriza redadas lejos de la frontera

Agentes de la Patrulla Fronteriza han estado trabajando sin permiso en propiedades privadas y estableciendo retenes hasta a 160 kilómetros de distancia de la frontera, de acuerdo con una ley federal poco conocida cuya implementación está ampliándose de manera más extensa como parte del enérgico combate del gobierno de Donald Trump contra la inmigración ilegal, informó The New York Times.En Texas, un ganadero acusó a la Patrulla Fronteriza de invadir sus tierras luego de localizar una cámara colocada en sus terrenos por dicha corporación.En New Hampshire, agentes fronterizos, en conjunto con funcionarios estatales, realizaron lo que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles describió como redadas ilegales en busca de drogas en las cuales poco antes de un festival local de mariguana se arrestó a habitantes de la entidad en un punto de revisión instalado en una carretera estatal.Y en Florida, Nueva York y el estado de Washington, se ha criticado a agentes de la Patrulla Fronteriza por subir a autobuses y trenes para interrogar a los pasajeros sobre su estatus inmigratorio.Funcionarios de la administración Trump defienden la autoridad gubernamental de registrar a personas y propiedades, aun sin orden judicial, lejos de la frontera. La describen como elemento fundamental para prevenir el ingreso ilegal de armas, terroristas y otras personas a Estados Unidos.Pero funcionarios admitieron que desde el gobierno de Obama se ha incrementado el número de algunos de los registros, sobre todo los realizados a bordo de los autobuses Greyhound y los trenes Amtrank en las rutas nacionales. Con el presidente Trump, la autoridad para ordenar los registros la tienen nuevamente los supervisores de campo, no los funcionarios de la oficina central de la Patrulla Fronteriza en Washington.“La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lleva a cabo en el transporte revisiones de acuerdo con las leyes”, dijo Stephanie Malin, portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza. “Las revisiones en el trasporte se realizan cuando y donde haya algún beneficio operativo”.Datos de la corporación muestran que menos del tres por ciento de los extranjeros que ingresan ilegalmente al país fueron detenidos en puntos de revisión que no se situaban cerca de la frontera.La corporación señaló en comunicado que los puntos de revisión “se colocaron estratégicamente donde haya más probabilidades que se congregue el tráfico transfronterizo”.

