Enojada, Melania por amoríos de Trump

La primera dama Melania Trump eludió la tradicional caminata por el Prado Sur para dirigirse al Marine One en medio de otro escándalo de adulterio, optando por llegar por separado y antes que el presidente Donald Trump, el fin de semana pasado, informó CNN.“Debido a su agenda, fue más fácil que se reuniera con él en el avión”, comentó Stephanie Grisham, la directora de comunicaciones de la primera dama, a través de un boletín.Melania Trump no acompañó a su esposo cuando visitó a las víctimas de la masacre ocurrida en Parkland, Florida.Durante la mañana del viernes, The New Yorker publicó un reporte basado en un relato escrito a mano por Karen McDougal, quien proporcionó detalles del presunto amorío que tuvo con Donald Trump durante nueve meses, de junio de 2006 a abril de 2007, cuando Trump tenía dos años de casado con Melania.El documento fue proporcionado a The New Yorker por la amiga de McDougal, aunque después confirmó que el documento había sido escrito por ella.Un portavoz de la Casa Blanca negó el amorío a través de un comunicado que envió a la revista.“Se trata de una historia antigua que es falsa. El presidente dijo que nunca tuvo una relación con McDougal”.Ésta no es la primera vez que Melania rompe la tradición, después de las indiscreciones de su esposo. También fue trasladada por separado cuando se digirió al Capitolio para asistir al discurso del Estado de la Unión el 30 de enero pasado.La Casa Blanca dijo que esa medida inusual fue porque asistió a una recepción con los invitados que la acompañaron en el recinto y que quería relacionarse con ellos a un nivel más personal.Ése fue su primer evento público después que The Wall Street Journal reportó el pago que se le hizo a la actriz porno Stormy Daniels, quien presuntamente tuvo relaciones amorosas con Trump en 2006, cuatro meses después que Melania diera a luz a Barron, el único hijo de la pareja.El presidente negó que eso hubiera pasado. Sin embargo, The Wall Street Journal reportó que el abogado de Trump, Michael Cohen, le pagó a Daniels 130 mil dólares para que guardara silencio. Cohen también dio a conocer un comunicado en representación de Daniels, catalogando el reporte como “absolutamente falso”.Sin embargo, Cohen admitió haberle pagado el dinero de su propio bolsillo.Melania Trump quedó “impactada” por los reportes sobre el pago y “furiosa” con el presidente, según le dijeron a The New York Times dos personas cercanas a la pareja.