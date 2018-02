Acusa Mueller a abogado por mentir a FBI

El asesor especial que investiga la interferencia rusa en las elecciones 2016, Robert Mueller, acusó a un abogado de falsear declaraciones cuando fue interrogado sobre el trabajo que realizó hace seis años con un asesor del equipo de campaña de Trump, publicó The New York Times.Se esperaba que el abogado, Alex Van Der Zwaan, quien laboró en Londres para el despacho neoyorquino Skadden, Arps, Slate, Megher & Flom, compareciera hoy en los juzgados. A Van der Zaan se le acusa de falso testimonio en torno a las comunicaciones que sostuvo con Rick Gates, el excolaborador de campaña de Trump, respecto a un trabajo hecho en Ucrania, de acuerdo con documentos procesales presentados el viernes.Durante mucho tiempo Gates fue socio de Paul Manafort, el exdirector de la campaña de Trump, siguiéndolo a la campaña. Ambos han sido acusados de lavado de dinero y de violaciones a las leyes sobre impuestos y cabildeo por el asesor especial y se han declarado inocentes. Manafort no se mencionó en el documento referente a Van der Zwaan.Manafort había contratado a Skadden a fin de proteger de la condena pública a un cliente, Viktor F. Yanukovych, el presidente ucraniano proRusia.Manafort pidió al despacho redactar un reporte que contribuyera a contrarrestar las acusaciones de que el gobierno de Yanukovych en el 2011 condenó por corrupción al exprimer ministro ucraniano, Yulia V. Tumoshenko, por razones políticas y sin suficiente evidencia.El año pasado, el procurador federal de Ucrania solicitó al Departamento de Justicia ayuda para interrogar a ocho abogados que los ucranianos creían involucrados en el trabajo del despacho, de acuerdo con documentos revisados por The New York Times. En la lista se incluía el nombre de Van der Zaan, si bien se desconoce cuál fue su función en la redacción del informe.En los documentos procesales sobre el caso, se identifica a Manafort, cuya labor como asesor político se encuentra en el centro de la causa que el asesor especial tiene en su contra, como el facilitador del contrato para el despacho estadounidense.

