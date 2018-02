Cierra tiendita que vendió arma a tirador de Florida

La horrible masacre perpetrada en la preparatoria de Florida Marjory Stoneman Douglas ha provocado el cierre de una pequeña empresa, escribió The Washington Post.De acuerdo con el Miami Herald, los propietarios de Sunrise Tactical Supply, el establecimiento de Coral Springs, Florida, que las autoridades identificaron como el que en noviembre vendió al sospechoso Nikolas Cruz el rifle AR-15 utilizado la semana pasada en el tiroteo, se cerró “por tiempo indefinido”.Los dueños del pequeño local, ubicado en un centro comercial cercano a la escuela, dijeron haberse asegurado de que Cruz presentara todos los documentos necesarios, incluyendo licencia de manejo y garantía de no padecer enfermedades mentales. A través de su abogado, los propietarios del establecimiento señalaron que Cruz adquirió el rifle semiautomático que se encontraba en el local sin ordenar modificaciones y que no compró ningún accesorio o munición para no despertar sospechas.Pero, de acuerdo con su abogado, los propietarios se encuentran consternados.“La tremenda sensación de responsabilidad en esta situación y lo horrible de sentir que una de sus armas fue a dar a manos de este maniático”, dijo el abogado en la nota del Miami Herald. “Están asustados —no nada más por su seguridad— sino, más importante, por cómo va a ser la reacción del resto de la comunidad cuando intente volver a la normalidad”.The Daily Mail informó asimismo que al parecer desde 2016 Cruz adquirió más armas largas en otra tienda local —Gun World of South Florida—, pero no la empleada en la matanza.“No era cliente regular nuestro”, dijo al periódico Kim Waltuch, la dueña de Gun World. “Revisamos sus antecedentes, que es la única manera como entregamos un arma de fuego. Fue aprobado de inmediato”. Waltuch agregó que la tienda ha estado recabando fondos para las víctimas de la balacera.La tragedia ocurrida en Florida está llamando nuevamente la atención hacia las miles de tiendas independientes que venden armas de fuego alrededor del país.

