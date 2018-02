Investigan contactos de Jared Kushner con empresarios chinos

El fiscal especial, Robert Mueller, encargado de la trama rusa, está investigando los contactos de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con empresarios chinos que querían invertir en las propiedades de la familia Kushner en Nueva York, según reveló hoy CNN.Según la CNN, el equipo de Mueller ha llevado a cabo entrevistas en enero y febrero para conocer más sobre los intentos de la familia Kushner para renovar su edificio en el número 666 de la Quinta Avenida de Nueva York, que tiene un 30% de sus oficinas sin ocupar y que acumula una deuda de mil 200 millones de dólares.De acuerdo con la CNN, que cita a personas familiarizadas con el asunto, el equipo de Mueller aún no ha establecido contacto ni ha pedido información a Kushner Companies, la empresa inmobiliaria de la familia Kushner y de la que Jared se ha ido desvinculando para evitar conflictos como actual asesor de Trump.Sin embargo, Jared Kushner seguía vinculado a la compañía durante el periodo de transición, desde el triunfo electoral de Trump en noviembre de 2016 hasta su toma de posesión el 20 de enero de 2017.La investigación de Mueller supuestamente se centra en ese periodo, pues durante esos meses Kushner era el punto de contacto para los Gobiernos que querían hablar con Trump y llegó a "tener unos 50 contactos con gente de unos 15 países", según dijo el propio Kushner a un grupo de legisladores.Según reveló en enero del año pasado el diario The New York Times, una semana después del triunfo de Trump, Kushner se reunió con representantes del conglomerado chino Anbang, dueño del mítico hotel neoyorquino Waldorf Astoria, que compró en 2014 por mil 950 millones de dólares.En ese momento, Kushner y el presidente de Anbang, Wu Xiaohui, estaban cerca de llegar a un acuerdo sobre el edificio de la Quinta Avenida, pero las negociaciones se interrumpieron en marzo.El fin de las negociaciones llegó después de que numerosos miembros del Congreso expresaran su preocupación por las numerosas conexiones que existen entre Anbang y el Gobierno chino, algo que podría suponer un conflicto de interés debido al importante papel que juega Jared Kushner en la Casa Blanca.La familia Kushner compró el edificio de la Quinta Avenida por mil 800 millones de dólares en 2007, justo antes de la crisis financiera e inmobiliaria.Desde mayo de 2017, Robert Mueller ocupa el cargo de fiscal especial y se encarga de investigar los posibles lazos entre miembros de la campaña del presidente y el Gobierno ruso, al que las agencias de inteligencia de Estados Unidos acusan de interferir en las elecciones de 2016.El cargo de fiscal especial es independiente del Gobierno, por lo que se asegura la neutralidad de la investigación.Hasta el momento, Mueller ha acusado a 13 rusos y tres compañías rusas de interferir en las elecciones de 2016.También ha presentado cargos contra cuatro personas relacionadas con el actual mandatario: su exasesor de seguridad en la Casa Blanca Michael Flynn; su exjefe de campaña Paul Manafort; su "número dos" en la campaña Rick Gates; y otro exasesor, George Papadopoulos, que trabajó para el magnate durante las elecciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.