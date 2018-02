Exoneran por vacío legal a policías violadores

Albany, Nueva York— Legisladores y activistas en Nueva York están tratando de modificar las leyes que permiten exonerar a policías acusados de violar a detenidos si los policías afirman que el sexo era consensual.Las leyes en Nueva York prohíben el contacto sexual entre empleados penitenciarios y reclusos, pero no abarcan a los policías.La controversia se ha agudizado en base al caso de una mujer de 18 años que estaba en su vehículo con dos amigos cerca de Coney Island en septiembre, y que fue detenida por dos detectives vestidos de civil al encontrar mariguana en el automóvil. Los policías dejaron ir a los dos amigos, pero arrestaron a la mujer y según la Fiscalía, la violaron varias veces antes de dejarla en libertad. La mujer fue a un hospital donde los médicos, según el prontuario, hallaron en ella ADN que se empalmaba con el de los dos oficiales. Sin embargo, los oficiales se han declarado inocentes."Quedé totalmente asombrada", dijo la senadora estatal demócrata Diane Savino al enterarse del caso. "Debe ser obvio para todos los policías del estado, de todos los departamentos, que una persona detenida no está en condiciones de consentir a una actividad sexual".El gobernador Andrew Cuomo es parte de la campaña bipartidista que modificar las leyes para que quede claro que las personas bajo custodia policial no pueden dar su consentimiento a tener relaciones sexuales. Una propuesta con los cambios ya fue aprobada por la Asamblea estatal y está siendo revisada en el Senado.El caso refleja un problema crónico en Estados Unidos, revelado en una investigación de The Associated Press en 2015 según la cual unos mil policías en todo el país habían perdido sus licencias en un lapso de seis años por haber incurrido en violación, sodomía y otros tipos de agresión sexual. Esa investigación ni siquiera incluía a Nueva York ni California porque esos estados no guardaban cifras para ese tipo de ofensas.Philip Stinson, profesor de justicia penal de la Bowling Green State University, manifestó que no sólo es necesario reformar las leyes para evitar los incidentes de violencia sexual por parte de policías sino que también urge reestructurar el sistema mediante el cual los civiles pueden entablar denuncias contra agentes uniformados.

