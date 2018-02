Trump, el peor de los mandatarios de EU

El presidente Donald Trump no teme hablar muy bien de si mismo –aunque los historiadores presidenciales no creen que sea tan grandioso.Justo a tiempo para el Día de los Presidentes, un sondeo realizado entre 170 historiadores presidenciales coloca a Trump en el último lugar –aun detrás de James Buchanan, a quien muchos historiadores culpan por no haber detenido la Guerra Civil.El sondeo Grandeza de Presidentes y Políticos Presidenciales, realizada por el profesor Brandon Rottinghaus de la Universidad de Houston y el profesor Justin S. Vaughn de la Universidad Estatal de Boise, encuestaron a miembros actuales y recientes de la Asociación de Presidentes y Políticos Ejecutivos de la Sección de Ciencias Políticas Estadounidenses y les pidieron que calificaran a cada presidente.Trump, quien es la primera vez que aparece en la lista, desbancó a Buchanan del último lugar. El presidente Barack Obama escaló diez lugares desde el último sondeo que fue realizado en el 2014.El presidente Abraham Lincoln encabezó la lista una vez más junto con George Washington, Franklin Delano Roosevelt, Teddy Roosevelt y Thomas Jefferson, siendo los primeros cinco, algo similar a los resultados del 2014.Los hallazgos fueron relativamente consistentes en cuanto la afiliación del partido político e ideología.Trump, Buchanan y William Henry Harrison ocupan los últimos lugares.La encuesta también encontró que Trump fue considerado como el presidente “más polarizado”.También estuvo entre los últimos cinco lugares en todas las categorías de encuestados incluyendo republicanos, demócratas, independientes, liberales, conservadores y moderados.

