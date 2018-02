Critica a FBI por enfocarse en trama rusa

Washington— El presidente Trump atacó al FBI y a los legisladores que investigan la supuesta intromisión rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016, desatando una serie de fuertes críticas por decir que los investigadores están tan excesivamente enfocados en Rusia que no detectaron las señales que pudieran haberles ayudado a evitar el fatal tiroteo en una escuela de Florida.En una serie de tuits por el transcurso del fin de semana desde su finca en Mar-a-Lago, en Florida, Trump dijo que las investigaciones del Congreso y el “odio” político demostraban que Rusia había tenido éxito en sembrar la “discordia, el disturbio y el caos” en Estados Unidos.Trump acusó a su predecesor demócrata, Barack Obama, de no haber hecho lo suficiente para detener la interferencia rusa en las elecciones.“Se están riendo de nosotros en Moscú”, según tuiteó Trump el domingo por la mañana.En un tuit del sábado por la noche, Trump criticó al Departamento Federal de Investigación (FBI) por no haber detectado las señales preventivas en el caso de Nikolas Cruz, de 19 años, quien ha sido acusado de matar a 17 personas el miércoles en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, un suburbio de Fort Lauderdale.El FBI reconoció el viernes no haber investigado una advertencia de que Cruz poseía un arma de fuego y que tenía el deseo de utilizarla para matar.“Es muy triste que el FBI no pudiera detectar muchas de las señales enviadas por el gatillero en la escuela de Florida. Esto es inaceptable”, Trump escribió. “Han pasado mucho tiempo intentando de demostrar que hubo un complot ruso en la campaña de Trump —y no hay ningún complot”, según agregó.

