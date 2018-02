Comparece sospechoso de tiroteo en Florida

Parkland, Florida— El sospechoso del ataque a tiros en una escuela de Florida compareció ante una Corte ayer para una audiencia procesal sobre cómo se manejaría el papeleo legal en el caso.Nikolas Cruz no dijo nada cuando hizo su primera aparición en persona en el Tribunal de Circuito del condado Broward. Su comparecencia anterior fue mediante enlace en video desde una prisión.Cruz, que llevaba un mono naranja de la prisión, mantuvo la cabeza baja y no pareció hacer contacto visual con el juez u otras personas en el tribunal, aunque respondió brevemente a alguien del equipo de la defensa.La audiencia se refería a las reglas que regirán cómo se sellarán los documentos. La jueza Elizabeth Scherer dijo que estaba a favor de la apertura siempre que fuera posible.Cruz está acusado de matar a 17 personas y herir a muchas otras en el ataque del miércoles en la escuela Marjory Stoneman Douglas, de donde había sido expulsado.Sus abogados han dicho que se declarará culpable si los fiscales acuerdan no solicitar la pena de muerte. No se ha tomado una decisión al respecto.La comparecencia en la Corte se produjo después de un fin de semana en el que los estudiantes supervivientes del ataque intentaron convertirse en la cara pública de un movimiento en pro del control de armas. Eso los pondría en un potencial curso de colisión con el presidente Donald Trump.Varios de los estudiantes han criticado al mandatario, cuya elección fue fuertemente apoyada por la National Rifle Association y se desarrolló con un programa político opuesto al control de armas.Trump pasó el fin de semana en su mansión en el sur de Florida, a una hora en automóvil de la secundaria donde ocurrió la masacre.Las únicas menciones que Trump hizo sobre la tragedia fueron unos tuits del sábado: en uno afirmó que el FBI estaba más concentrado en la investigación sobre Rusia que en indagar las advertencias recibidas sobre Cruz, y en otro se mofó de los demócratas por no concretar el control de armas de fuego.“Usted es el presidente, se supone que debe unirnos como nación, no dividirnos”, dijo David Hogg, estudiante de 17 años, en la secundaria en declaraciones a la NBC.“Cómo se atreve”, agregó.Después de más de un día de críticas de los estudiantes, la Casa Blanca dijo que el presidente sostendrá mañana miércoles una “sesión interactiva” con estudiantes no especificados y se reunirá el jueves con autoridades estatales y locales de seguridad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.