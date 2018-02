Marcharán estudiantes por control de armas

Miami— Estudiantes que sobrevivieron al tiroteo de Florida anunciaron ayer la organización de una marcha el 24 de marzo en Washington para exigir leyes de control de armas más estrictas, informó la agencia AFP.Nikolas Cruz, un exalumno de la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, al norte de Miami, abrió fuego el miércoles con un rifle semiautomático en los pasillos del centro educativo y mató a 17 personas. Con 19 años de edad, había obtenido licencia para comprar su arma a pesar de informes de una conducta violenta.Muchas voces se han levantado desde la matanza para protestar por el poder que tiene sobre el mundo de la política la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que defiende la venta libre de armas personales.Se espera que la manifestación de Washington, bautizada “Marcha por nuestras vidas”, inspire otros eventos en todo el país.“No es contra el Partido Republicano o contra los demócratas”, aseguró la estudiante Cameron Kasky a la ABC. “Todos los políticos en ambos lados que reciben dinero la NRA son responsables”, dijo.El lobby se opone a cualquier limitación en nombre de la segunda enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a poseer y portar un arma.Los sobrevivientes centraron su ira en el presidente Donald Trump, y uno de ellos argumentó que la respuesta del mandatario al ataque fue innecesariamente divisiva.“Usted es el presidente. Se supone que debe unir a esta nación, no dividirnos”, dijo David Hogg, alumno de 17 años de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en declaraciones al programa "Meet the Press" de la NBC. “¿Cómo se atreve?”, le reclamó.Hogg respondió a la aseveración que Trump hizo el sábado en un tuit de que los demócratas no habían aprobado ninguna medida para el control de armas durante el breve tiempo que controlaron el Congreso con una amplia mayoría en el Senado.Trump, que ayer se encontraba en su mansión en Florida, no mencionó la tragedia en sus tuits.Después de las críticas que le han hecho los estudiantes, la Casa Blanca anunció que el presidente se reunirá el miércoles con alumnos no especificados en una “sesión para escucharlos” y el jueves conversará con autoridades estatales y locales de seguridad.Políticos de Florida pretendían concretar a toda prisa una iniciativa frente al ataque a tiros del 14 de febrero que dejó 17 muertos entre alumnos y maestros. Nikolas Cruz, un chico de 19 años expulsado de esa escuela, está detenido sin derecho a fianza en la prisión del condado Broward, acusado de 17 cargos de homicidio doloso.En una entrevista por televisión, el senador republicano Marco Rubio acogió una propuesta demócrata en la legislatura de Florida para que los tribunales impidan temporalmente que ciertas personas posean armas si se ha determinado que constituyen una amenaza para ellos mismos y los demás.El gobernador Rick Scott, que también es republicano, asistió a una vigilia de oración en la Primera Iglesia de Coral Springs, a pocas manzanas de donde ocurrió la tragedia. Scott tiene previsto anunciar en la semana un proyecto de ley con los líderes republicanos de la legislatura.Emma Gonzalez, otra estudiante que sobrevivió al ataque a tiros, mencionó por su nombre a Trump, a Rubio y a Scott en una advertencia a los políticos que tienen el apoyo de la National Rifle Association, organización estadounidense que defiende los derechos de compra y tenencia de armas.“Llegó la hora de ponerse del lado correcto, porque no vamos a permitir que este asunto sea ignorado”, declaró la alumna al programa “Meet the press”.Las severas declaraciones de los estudiantes son el indicio más reciente de la intensificación de las exigencias a favor del control de armas después de la matanza.Los alumnos se han comprometido a convertirse en el rostro de un movimiento a favor de normativas más estrictas sobre las armas de fuego, y tienen previsto visitar el capitolio estatal en Tallahassee esta semana para exigir una acción inmediata.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.