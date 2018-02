Culpa Trump al FBI por masacre en Florida

Washington— El presidente estadounidense Donald Trump acusó al FBI de no haber evitado el tiroteo que dejó 17 muertos en una escuela secundaria de Florida, informó la agencia AFP.También expresó su disgusto por la investigación sobre Rusia, argumentando que el gobierno de Obama tiene parte de la culpa, insistiendo en que nunca negó la intervención rusa en las elecciones estadounidenses y declarando que “se están muriendo de risa en Moscú”.La denuncia de Trump contra el FBI se produce en momentos en que el presidente enfrenta duras críticas por sus vínculos con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el poderoso lobby de las armas de fuego en Estados Unidos.Pero el tiroteo también puso al descubierto una grave falla del FBI, que admitió haber recibido en enero una llamada de un allegado de Nikolas Cruz, el atacante de 19 años, alertando por su comportamiento agresivo y sus intenciones asesinas, sin haber informado de ello a su oficina de Miami.“Es una verdadera pena que el FBI haya omitido todas las señales enviadas por el tirador del colegio de Florida. No es aceptable”, escribió el mandatario en Twitter.“Pasan demasiado tiempo tratando de probar la colusión rusa con la campaña Trump –no hay colusión. ¡Vuelvan a lo básico y hagan sentirnos orgullosos de ustedes!”, añadió el presidente, aunque desde mayo ya no es el FBI quien dirige la investigación sobre la injerencia rusa sino el procurador especial Robert Mueller.Al día siguiente al tiroteo, Trump insistió sobre los problemas mentales del atacante, sin mencionar para nada el derecho a poseer un arma, garantizado por la segunda enmienda de la Constitución, ni sobre las armas semiautomáticas como el fusil AR-15 que utilizó el tirador.Nikolas Cruz había sido atendido psicológicamente por sus problemas de conducta pero pudo beneficiarse de una legislación muy laxa en Florida para comprar legalmente su arma el año pasado.Un informe de los servicios de protección a la infancia realizado por una automutilación reveló en septiembre de 2016 que Cruz deseaba comprar un arma de fuego, según un informe citado por el diario Sun Sentinel.Aunque estos hechos demostraban “ciertas implicaciones” para su seguridad, este servicio concluyó en ese momento que el alumno era tratado de manera adecuada por su colegio y por un instituto especializado en salud mental.El FBI admitió el viernes un grave fallo al haber ignorado el 5 de enero un llamado de un allegado a Cruz que describía sus intenciones asesinas.La Policía local también fue advertida de la peligrosidad de Cruz, según afirmó CNN. Su madre adoptiva, muerta el año pasado, “solicitó varias veces la presencia de la Policía en su casa para ayudarla a enfrentar los accesos de violencia, sus amenazas y su comportamiento autodestructivo”.

