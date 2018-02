Tirador de Florida fue considerado de bajo riesgo

Parkland, Florida— Una instancia estatal de servicios sociales investigó el hogar de Nikolas Cruz a raíz de que éste se comportó de manera inquietante casi año y medio antes de que asesinara a 17 personas disparándoles en la preparatoria donde había estudiado en Florida, de acuerdo con un reporte estatal.La dependencia, el Departamento de Niños y Familias de Florida, había recibido alertas sobre posts que Cruz había subido a Snapchat en los que aparecía haciéndose cortaduras en los brazos y manifestando interés en adquirir una pistola, según el informe. Pero tras visitar a Cruz en su domicilio e interrogarlo, la instancia determinó que presentaba poco riesgo de dañarse a sí mismo o dañar a otros.El reporte constituye el indicio más reciente de que las autoridades locales y federales identificaron en repetidas ocasiones a Cruz como un adolescente problemático con tendencias violentas. El viernes el FBI admitió no haber investigado la información recibida el año pasado por parte de una persona cercana a Cruz que lo identificaba como un dueño de arma de fuego con intenciones de matar gente, probablemente en una escuela. La policía local acudió a lo largo de los años numerosas veces a la casa de Cruz por alteraciones del orden.Cruz también preocupaba a funcionarios de su exescuela, la preparatoria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, quienes por lo menos en una ocasión alertaron a una unidad móvil de crisis para que se le brindara terapia de emergencia, se indica en el informe estatal.En los archivos disciplinarios de las Escuelas Públicas del Condado Broward que el New York Times obtuvo el sábado se señala que Cruz tenía una larga historia de peleas con profesores, siendo con frecuencia acusado de usar palabras soeces con el personal escolar. Fue considerado para una “valuación por posibilidad de amenaza” en enero del 2017, fecha del último registro en el expediente y dos meses después de que el Departamento de Niños y Familias de Florida cerrara sus indagatorias en torno a la preocupante conducta de Cruz.Howard Finkelstein, el defensor de oficio del condado Broward que está representándolo, señaló que el informe representaba evidencia adicional de que antes de la matanza Cruz necesitaba asistencia en serio pero no recibió suficiente auxilio.“Este muchacho exhibió todas las alertas rojas conocidas, desde matar animales hasta tener armas almacenadas hasta comportamiento perturbador y decir que quería asesinar gente en la escuela”, dijo Finkelstein. “Esta persona debió de haber llamado la atención de alguien. Esto constituye un fracaso de varios sistemas”.La instancia estatal investigó si Cruz había intentado causarse daño en septiembre del 2016, cuando subió a las redes sociales alarmantes mensajes después de haberse peleado con su mamá. Cruz, quien estaba deprimido, se hallaba molesto por haber terminado con su novia, dijo la madre, Lynda Cruz, a los policías. En el informe no se indica quién presentó la queja, a la cual se le dio prioridad “inmediata”.En el reporte se menciona que los agentes investigadores cerraron el caso aproximadamente dos meses después. La instancia determinó que el “nivel final de riesgo es bajo” debido a que la madre de Cruz lo estaba cuidando, estaba inscrito en la escuela y recibía terapia. Sin embargo, para cuando tuvo lugar el tiroteo, Cruz había perdido por lo menos dos de dichos elementos: su mamá había muerto y lo habían expulsado de la preparatoria. Se desconoce si seguía viendo un terapeuta.

