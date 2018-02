Miami— El autor confeso de la matanza en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en el sur de Florida, Nikolas Cruz, realizó comentarios racistas, homofóbicos y antisemitas en un grupo cerrado de una red social, informó la agencia Efe.De acuerdo con la cadena CNN, la mayoría de comentarios vertidos en este chat creado en Instagram desde que Cruz se unió al grupo, en agosto de 2017, se efectuó entre seis personas y tuvieron como eje el racismo y el odio hacia los afroamericanos, los inmigrantes y judíos.“Habló sobre matar mexicanos, mantener a los afroamericanos encadenados y cortarles el cuello. Las declaraciones no fueron hechas en broma”, reveló CNN, que logró ser aceptada en el grupo por uno de sus miembros.En otro momento de la conversación en línea, Cruz escribió que odiaba a los “judíos, afroamericanos, inmigrantes”, y en concreto que odiaba a los afroamericanos “simplemente por su color”.En medio de una retahíla de comentarios racistas y de odio, que encontraban poca resistencia entre sus miembros activos, en este chat se colgaban videos, fotografías y memes de índole racista.Luego que uno de sus miembros revelara su odio hacia los homosexuales, Cruz coincidió y sugirió “dispararles en la nuca”, además de llamar más de una vez traidoras a las mujeres blancas que estuvieran en relaciones interraciales.“Creo que voy a matar gente”, escribió en otro momento de la conversación, ante lo que uno de los miembros le sugirió que no dijera cosas así. Cruz replicó que sólo estaba bromeando.El rifle semiautomático AR 15 que poseía el hombre de 19 años, y el arma utilizada en la matanza en la secundaria de la localidad de Parkland, que se cobró la vida de 17 personas, fue otro de los tópicos entre los miembros del grupo.En un mensaje que colgó en su cuenta de Instagram, Cruz publicó una foto de lo que llamó un “arsenal” y en la que se observan por lo menos siete armas de fuego, muchas de las cuales compradas en el último año, según la Policía, además de un chaleco antibalas.A los integrantes del grupo privado en esta red social el autor confeso de la matanza les dio a conocer la compra del chaleco antibalas y les preguntó si era legal llevarlo puesto en una escuela.Cuando fue preguntado para qué quería saberlo, respondió:“Tirador de escuela”.Cruz había sido expulsado el año pasado de la secundaria por problemas disciplinarios.Los integrantes del grupo, que aparentemente son menores de 18 años, no ofrecieron sus identidades a la cadena.Las autoridades del Condado Broward, donde se asienta la secundaria escenario del ataque, habían recibido llamadas de advertencia sobre la conducta errática de Cruz en los últimos años, según reconoció el viernes el alguacil de esta demarcación, Scott Israel.La Oficina del Alguacil de este condado no ha informado si tenían conocimiento de la participación de Cruz en este chat privado.El viernes se dio a conocer que el autor confeso de la matanza busca declararse culpable de los crímenes para salvarse de ser sentenciado a la pena de muerte.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.