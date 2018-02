Washington— En septiembre, cuando salió a la luz la primera evidencia detallada del secuestro que realizó Rusia de las redes sociales en las elecciones de 2016, Irina V. Kaverzina, una de los cerca de 80 rusos que trabajaron en el proyecto en San Petersburgo, envió un correo electrónico a un familiar para contarle una noticia.“Tuvimos una pequeña crisis en el trabajo: el FBI descubrió nuestra actividad (no es broma)”, escribió en relación con el proyecto que se estaba llevando a cabo en Rusia. “Así que me dediqué a ocultar evidencia junto con mis colegas”. Y agregó: “Elaboré fotos y publicaciones que los estadounidenses creyeron que las había hecho su misma gente”.El viernes, se entregó un auto de procesamiento de 37 páginas a un gran jurado de Washington en el que se acusaba a Kaverzina y otras 12 personas de una conspiración elaborada.En el documento, de hecho, se demostraba que ella y sus colegas no escondieron la evidencia muy bien de los investigadores estadounidenses.Los cargos que presentó Robert S. Mueller III, el investigador especial, introdujeron pruebas evidentes a un debate político polarizado sobre la intervención de Rusia en la democracia estadounidense, aunque aún no involucra al presidente Donald Trump ni a sus asociados.En el documento se presentó con lujo de detalle una estrategia rusa de tres años muy bien planeada para sembrar discordia política en Estados Unidos, dañar la campaña presidencial de Hillary Clinton y después brindar apoyo a la candidatura de Trump, así como a las de Bernie Sanders y Jill Stein.La descripción precisa de la operación sugería que los investigadores del FBI habían interceptado comunicaciones, encontrado infiltrados que cooperarían o ambas.Los rusos que supervisaban la operación, a la cual llamaron el “Proyecto traductor”, tenían como objetivo “propagar desconfianza hacia los candidatos y el sistema político en general”.Utilizaron un grupo de empresas ligadas a otra llamada Agencia de Investigación de Internet, y nombraron a su campaña “guerra de información”.En realidad, la investigación de campo para guiar el ataque parece haber comenzado en junio de 2014. Dos rusas, Alexandra Y. Krylova y Anna V. Bogacheva, obtuvieron visas para la que resultó ser una gira de reconocimiento de tres semanas por Estados Unidos, en la cual incluyeron estados electorales clave como Colorado, Michigan, Nevada y Nuevo México. La solicitud de un tercer ruso, Robert S. Bovda, fue rechazada.Para el viaje, las dos mujeres compraron cámaras, tarjetas SIM y teléfonos celulares desechables e idearon “escenarios de evacuación” en caso de que fuera detectado su propósito verdadero.En total, visitaron nueve estados –California, Illinois, Luisiana, Nueva York y Texas, además de los que se mencionaron anteriormente– “para reunir inteligencia” sobre la política estadounidense, según el contenido del auto de procesamiento. Krylova envió un informe sobre sus hallazgos a uno de sus jefes en San Petersburgo.De acuerdo con el documento, en noviembre de 2014, otro agente ruso visitó Atlanta en una misión similar. No se menciona el nombre del agente, un posible indicio de que esta persona esté cooperando con la investigación, aseguraron expertos legales.La operación también incluía la creación de cientos de correos electrónicos, cuentas bancarias y de PayPal, e incluso licencias de manejo falsas a nombre de estadounidenses ficticios.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.