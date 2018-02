Viaja Trump a Florida tras masacre

Parkland, Florida— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja a Florida, donde una pequeña población está de luto tras la masacre de 17 personas en una escuela."Viajo a Florida a reunirme con algunas de las personas más valientes del mundo, pero personas cuyas vidas han sido totalmente destruidas", tuiteó Trump por la mañana.También dijo que trabajará con el Congreso en "muchos frentes".En tanto, se programaban los servicios fúnebres para las víctimas de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde Nikolas Cruz, un joven de 19 años con problemas de conducta abrió fuego con un fusil de asalto el miércoles y mató a 17 personas, además de herir a otras 12 según las autoridades.Meadow Pollack y Alyssa Alhadeff serán enterradas en el cementerio Garden of Aaron at Star of David en Fort Lauderdale.Alyssa, de 14 años, fue una de las víctimas más jóvenes. Entrevistada por la estación de cable CNN, su madre reclamó a gritos a Trump que tome medidas.Lori Alhadeff personalizó su reclamo al invocar Barron Trump, de 11 años, el hijo menor del presidente."Presidente Trump, Barron va a la escuela. Protejamos a Barron. Y protejamos a todos estos chicos", dijo, y elevando la voz, añadió: "Usted debe ayudarnos ya. Necesitamos seguridad para todos estos niños. ¡Necesitamos acción, acción, acción!"Varios grupos partidarios de adoptar leyes más estrictas sobre armamentos se están organizando para convertir la furia en acción luego de la matanza.Everytown for Gun Safety (todapoblación por la seguridad en armamentos) dijo que ha recibido 800 mil dólares en donaciones no solicitadas y sostuvo que es un anticipo de las elecciones legislativas de noviembre próximo, que espera cambiarán el rumbo en materia de armas.Su plan de acción incluye comprometerse a votar de acuerdo con las posiciones de los candidatos sobre seguridad en armamentos y obligar a los candidatos a expresar claramente sus posiciones.Shannon Watts, fundadora de un grupo de madres, dijo que "muchos de nuestros legisladores nos han fallado, pero para eso existen las elecciones".Cruz, el presunto autor de la matanza se encuentra preso sin derecho a fianza.También el viernes, el FBI reconoció que recibió en enero una advertencia sobre la posibilidad de que Cruz esté tramando una masacre en la escuela, pero no estudio el caso.La pista, dijo la agencia, debió ser estudiada porque implicaba amenaza a la vida humana. Expresó que la pista vino el 5 de enero, cuando la fuente reveló que el joven tenía armas, deseaba realizar una matanza, tenía un comportamiento errático y había colocado mensajes ofensivos en internet.El FBI también recibió el año pasado una pista de un comentario en un video de YouTube atribuido a "Nikolas Cruz". La agencia dijo que investigó pero que no pudo dilucidar quién era el autor del comentario.

