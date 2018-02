Renuevan llamado a limitar acceso a armas a enfermos mentales

El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo que haría a legisladores y autoridades policiacas estatales un llamado a mantener las armas de fuego fuera del alcance de los enfermos mentales, dijo The New York Times.“¿Cómo nos aseguramos de que las personas con enfermedades mentales no toquen una pistola?”, dijo el gobernador republicano en conferencia de prensa, asumiendo una postura dura poco común sobre el tema del control de armas.Scott Israel, el comisario del condado Broward, Florida, hizo un llamado a los legisladores de Washington y Tallahassee para que amplíen la autoridad policiaca permitiendo a los agentes detener personas a fin de someterlas a una evaluación mental en base a posts preocupantes subidos a las redes sociales o a “amenazas explícitas”.Y el presidente Trump exhortó a la ciudadanía a reportar a cualquier persona cuya conducta parezca trastornada, a pesar de la inexistencia en Florida de leyes que permitan a las autoridades asegurar en dicha situación armas pertenecientes a la población.Tras la masacre perpetrada en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, funcionarios electos y policiacos intensificaron sus demandas de una mayor autoridad para actuar en casos de los enfermos mentales que representen peligro, si bien algunos de los funcionarios no mencionaron en ningún momento restringir el acceso a las armas de fuego. Con su llamado, se sumaron al prolongado y complicado acto de equilibrio entre la seguridad pública y el derecho a portar armas que tiene lugar en Estados Unidos.Otros, entre ellos varios activistas a favor de el control de armas y la salud mental, señalan el creciente número de estados que permiten a los policías o, en ciertos casos, a familiares u otras personas solicitar a los tribunales el decomiso personal de armas a personas que constituyan un peligro para sí mismas o los demás.Existe evidencia de que dichas medidas, conocidas como “leyes sobre señales rojas” u órdenes extremas de protección ante riesgos, han reducido los suicidios en Connecticut, donde en 1999 se promulgó la primera de tales leyes, mismas que también se han aprobado en California, Washington y Oregon. Este año 18 entidades, entre ellas Florida y el Distrito Columbia, están considerando dichas leyes, de acuerdo con la lista recopilada por el grupo activista sin fines de lucro Todas las Ciudades a Favor de la Seguridad con las Armas.“Decir, ‘oh, bueno, ustedes deben ver los indicios y notificar a la policía’ a mí me parece hipócrita a menos que haya algo que la policía pueda hacer”, dijo Avery Gardiner, copresidenta de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas.Las leyes en torno a las señales de alarma, “brindan una vía para quitarle a alguien las pistolas durante alguna crisis temporal”. Y, agregó Gardiner, aun si una familia decide no pedir una orden de restricción de armas, el hecho de contar con esa opción puede dar pie a conversaciones sinceras con los parientes en problemas.

