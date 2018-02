Los mensajes entre dos hermanas durante el tiroteo

Enfrentando la muerte, Hannah Carbocci, de 17 años, quería hablar con su hermana mayor, escribió CNN.Una bala acababa de atravesar la pared de su salón de clases en la escuela Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida. Los disparos, muchos de ellos, explotaron.Alguien en su salón estaba herido. Alguien más, en algún lado, estaba gritando.Debajo del escritorio de un maestro, Hannah llamó a Kaitlin, de 19 años, al trabajo.Nada.Entonces, Hannah hizo lo que hacen los adolescentes. Ella le envió un mensaje de texto. Y Kaitlin le devolvió el saludo.Hannah Carbocci no estuvo entre las 17 personas que murieron en la masacre de este miércoles. Pero durante varios minutos insoportables, ella y su hermana pensaron que podría estarlo.En esos momentos frágiles, intercambiaron 77 mensajes cortos de texto, que luego compartieron con CNN. La conversación ofrece una visión íntima del pánico, el miedo y la impotencia que se apoderó de una comunidad ese día.kaitlin hay un atacante en el campusNo estoy bromeandollamar al 911 por favorenvíalos a douglasHannah qué¿Hablas en serio?Kaitlin no estoy bromeando, acaban de dispar a través de las paredes, alguien en mi clase está heridoNo estoy bromeandollama a mamá y papáNo tengo servicio o llamaríano sé cómo está pasando este mensajeestoy llamando911y luego llamaré a mamá y papápor favor, graciasTe quiero muchoestoy tan asustado que no puedo hacer ninguna llamada te amomi servicio telefónico no funcionaestá la policía allíQué esta pasandoHannah envíame un mensaje de textono sé, está silenciosono sé si la policía está aquíestá cerrada la escuelacreo que síescucho gritospapi ya está al tantoél acaba de llamar al 911 están en caminoestoy tan asustado kaitlinDiles que los amo tantoya sé Hannahtú vas a estar bienestoy tan asustadaSé que lo estáspapá está en camino a la escuelaHannah sigue mandándome mensajes de texto por favorDiles que los amo tantohay alguien más heridoalguien de tu clase recibió un disparo justo ahora?solo una persona en mi claseles dispararon hace 8 minutos cuando comenzó el tiroteo¿Cuántos disparos escuchaste?muchosAad está la persona bienla policía está en el edificiook como está la persona que recibió el disparomucha sangre?donde recibió el disparono sé que ella no está cerca de míSolo sé que que recibió un disparooh okestoy tan asustadaestoy debajo del escritorio de mi maestra oigo a la policía afueraen qué salón estásqué edificiohistoria del holocausto primer piso edificio del primer añoestá bien, así que saldrás primero esperosigue enviándome mensajes de textoLo haréPapá dijo que iría a la escuelay no podemos hablar con mamálo siento, te estoy enviando mensajes de texto a ti y a gabriella tambiénestá bien siempre y cuando tengas papáOh wowEstoy tan asustadaescucho a la policía en el pasillobuenoellos te ayudaránEstoy muy asustadaestarás bienno puedes llamarme?puedes llamarmeno tengo serviciopero me estás enviando mensajes de textotrata de por favormi servicio no funcionará con Androidquétengo un iphoneestás hablando con papáestás a salvohannahEscríbemepapi te recogióestoy con papávale, vuelves a casa ahoraCreo que sí, ya estoy en el auto con papáOK. Te amo muchopregúntale si vas a casaestamos en camio ahoraDe acuerdo