Nueva York- El Comité para organizar el evento de inauguración del presidente estadounidense, Donald Trump, pagó 26 millones de dólares a una empresa de planificación de eventos fundada por una asesora de la primera dama, Melania Trump.El grupo recaudó un récord de 107 millones de dólares para el evento inaugural, aproximadamente el doble de lo que recaudó Obama para su inauguración en 2009.De ese dinero, 26 millones de dólares se pagaron a la compañías WIS Media Partners en Marina del Rey, California, creada por Stephanie Winston Wolkoff, según una persona familiarizada con la empresa.Los registros muestran que la empresa se creó en diciembre de 2016. Winston Wolkoff, quien organizaba galas de la sociedad de Manhattan, fue posteriormente contratada como asesora principal de la oficina gubernamental oficial de la primera dama.Stephanie Grisham, una portavoz de Melania Trump, aseguró que la primera dama no tuvo ninguna participación con el Comité inaugural, y no tenía conocimiento de cómo se gastaron los fondos.Gran parte del dinero pagado a la firma de Winston y otras compañías de producción de eventos probablemente se transfirió a otros proveedores que proporcionaron bienes o servicios por subcontratación.Winston Wolkoff recibió personalmente 1.62 millones por su trabajo, según un funcionario del comité inaugural, que habló bajo condición de anonimato.El funcionario aseguró que la firma de Winston pagó al equipo utilizado por Mark Burnett, el creador de "The Apprentice", cuya participación en las festividades inaugurales fue solicitada por Trump.Aunque el director del Comité, Tom Barrack -un amigo de Trump- había dicho que la mayoría se donaría a la caridad, sólo 5 millones de dólares fueron a parar a beneficencias.La declaración obligatoria de impuestos que presentó el Comité ante el Servicio de Impuestos Internos indica que las donaciones caritativas del grupo incluyeron solo 3 millones para alivio de huracanes, más un total de 1.75 millones para los grupos involucrados en la decoración y el mantenimiento de la Casa Blanca y la residencia del vicepresidente.

