Pide gobernador de Florida renuncia de jefe del FBI

Washington— El gobernador de Florida, Rick Scott, pidió la renuncia del director del FBI, Christopher Wray, después que el buró admitiera no haber realizado un seguimiento a las denuncias contra Nikolas Cruz, autor del tiroteo en Parkland que dejó 17 muertos y 14 heridos.Scott señala que el FBI no tomó las medidas necesarias luego de recibir información desde el 5 de enero sobre la posesión de armas por parte del joven, su comportamiento errático y sus publicaciones en redes sociales."Diecisiete personas inocentes están muertas y reconocer un error no va a ser suficiente", escribió el gobernador en un comunicado."Constantemente promovemos el 'Ver algo y decir algo', y una persona valiente hizo eso con el FBI. Y el FBI no actuó. 'Ver algo, decir algo' es una herramienta increíblemente importante y las personas deben tener confianza en la aplicación de la ley. El director del FBI necesita renunciar".Asimismo, el fiscal general de EU, Jeff Sessions ordenó una revisión inmediata de los errores y protocolos para responder a situaciones como la ocurrida en Parkland."Ahora está claro que las señales de advertencia estaban allí y se perdieron en sugerencia para el FBI. Ahora vemos las trágicas consecuencias de esos fracasos", dijo Sessions, según reportes de la cadena NBC.Por su parte, el senador republicano por Florida, Marco Rubio pidió al Congreso investigar los protocolos llevados a cabo por el FBI.Hoy, el Buró de Investigaciones admitió que no dio seguimiento al reporte de un ciudadano que informó sobre el comportamiento de Cruz. Se trata de la primera vez que el FBI admite que podría haber sido capaz de prevenir este ataque."(Cruz tenía un) deseo de matar a la gente, un comportamiento errático y molestos mensajes en redes sociales", señaló el informante, según reportes de la agencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.