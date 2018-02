Escenario de tiroteos se repite para madre e hijo

Annika Dean sobrevivió el año pasado a un tiroteo masivo en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood escondiéndose en un carrito para equipaje. Esta semana su hijo de 14 años sobrevivió a la balacera registrada en una preparatoria de Parkland, Florida, ocultándose en un aula.“No lo puedo creer”, comentó Dean en entrevista con WPTV en West Palm Beach, Florida.Su hermano le dijo: “eres una de las personas más afortunadas del planeta o una de las que peor suerte tienen”, señaló WPTV.Ella le contestó, “las dos cosas”.Aproximadamente a las 2:40 pm del miércoles, un hombre armado empezó a disparar, asesinando a 17 personas de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida.Austin envió un mensaje de texto a su madre desde su escondite en el salón de clases.Escribió, “Mamá, ahorita hay un simulacro de tiroteo en la escuela. Da mucho miedo, tienen una pistola y dispararon… NO ES UN SIMULACRO”, dijo ella en entrevista.“En cuanto me di cuenta de que se trataba de una balacera de verdad, se me cayó el alma a los pies”, agregó Dean, quien es profesora de arte.En sus mensajes, Austin dijo que otras personas habían corrido y gritado, pero que, afortunadamente, él se hallaba a salvo. “Dijo, ‘pero por si acaso, te quiero”, contó Dean a WPTV.“Agradecí todos los mensajes que me estaba mandando”, añadió en la entrevista. “Cuando es un hijo de uno es distinto. Y yo no estaba con él. Él estaba solo”.Austin, estudiante de primer año, se escondió con 30 alumnos más en un aula del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Juvenil, informó WPTV.Dean señaló que dos de sus mejores amigas no tuvieron tanta suerte como ella. Una tenía una hija que murió en la escuela, mientras que otra tiene un hijo que resultó herido. Dijo conocer a los dos adolescentes, “yo les doy clases los domingos”, explicó.Dean dijo a WPTV que, increíblemente, pudo comprender el miedo que su hijo sentía escondido en el aula.“Definitivamente tenía una idea de lo que él estaba sintiendo y por lo que estaba pasando”, señaló.El 6 de enero del año pasado, Dean se encontraba en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood cuando un hombre abrió fuego, matando a cinco personas. Ella se ocultó detrás de un carrito de equipaje y quedó protegida por un extraño, de acuerdo con WPTV.Ahora, se siente agradecida de estar viva y de que su hijo esté vivo. De alguna manera, los dos escaparon físicamente ilesos.“Agradezco cada momento que tengo con mis hijos”, dijo.

