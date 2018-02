Por años familiares se han congregado en el Parque de la Amistad para compartir tranquilas conversaciones y tocarse las manos a través de la malla metálica que separa San Diego y Tijuana. Ahora una nueva política de la Patrulla Fronteriza limita dichas visitas a 30 minutos, escribe Los Ángeles Times.De acuerdo con la nueva política, confirmó un vocero del sector San Diego de la dependencia, no puede haber al mismo tiempo más de 10 personas en la zona, que se localiza entre dos vallas fronterizas.Se prohíben las fotografías y los videos en dicho espacio, mientras que ya no permite que el público ingrese al jardín binacional.El parque, situado en el extremo del Parque Estatal Border Field, en el extremo surponiente de San Diego, se abre sábados y domingos de 10 am a 2 pm. El horario permanecerá igual.La zona denominada el Círculo de la Amistad por la Patrulla Fronteriza se localiza dentro del “área de vigilancia” de la corporación, dijo un vocero. “La Patrulla Fronteriza está comprometida a garantizar la protección y la seguridad de las personas que visitan el Círculo de la Amistad”.La decisión enfureció a defensores locales de los inmigrantes como Enrique Morones, director de Ángeles Fronterizos, quien con frecuencia organiza actividades en el parque, y ha aumentado las tensiones entre Morones y Rodney Scott, el nuevo jefe del sector San Diego de la Patrulla Fronteriza.Morones y Scott han estado en desacuerdo desde que la Patrulla Fronteriza anunció que ya no abriría periódicamente una puerta de la valla para permitir abrazarse a los parientes en los eventos organizados por Morones.Cuando la puerta se abrió en noviembre, la sorpresiva boda de una mujer mexicana y un ciudadano estadounidense que resultó haber sido declarado culpable por narcotráfico puso dichos eventos bajo la lupa y dio pie a cuestionar las revisiones de los antecedentes de los participantes que realiza la Patrulla Fronteriza.

