Mexicano, entre víctimas de tiroteo en Florida

Chilpancingo, Guerrero– El gobierno de Guerrero dio a conocer que el menor de 14 años Martín Duque, originario del municipio Coyuca de Catalán, fue uno de los 17 estudiantes de una escuela de Parkland, Florida, que murieron durante un tiroteo ayer.La Secretaría estatal de los Migrantes y Asuntos Internacionales señala que Martín Duque Jr. quien estudiaba en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, era originario de la comunidad de Santa Teresa, en la región de Tierra Caliente.La dependencia informó que tras confirmar el deceso del adolescente ante las autoridades consulares mexicanas, se contactó a la familia del menor.A nombre del Gobernador Héctor Astudillo, el Secretario de esa dependencia, Fabián Morales Marchán, ofreció la ayuda necesaria a la familia guerrerense.El menor Martín Duque murió junto con otros 16 estudiantes a manos de un ex alumno de esa escuela que logró ingresar a las instalaciones educativas y disparar su rifle AR-15 contra los estudiantes.En entrevista telefónica, Morales Marchán señaló que ya se tuvo contacto con los familiares del menor fallecido para que, en caso de que ellos decidan trasladar su cuerpo a Guerrero para sepultarlo, el Gobierno estatal les va a otorgar todo el apoyo.“Vamos a esperar los trámites y ver la decisión de los padres quienes se encuentran en Estados Unidos”, afirmó.Indicó que lo más probable es de que el menor fallecido sea trasladado a su pueblo natal ya que él se encontraba en calidad de indocumentado.SRE aún no acreditaLa Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha podido confirmar que una de las víctimas del tiroteo en Florida es nacional mexicano.Según la dependencia, el Consulado de México en Miami no tiene reporte “oficial” sobre algún mexicano fallecido en el incidente ocurrido en Broward este miércoles.“Sin embargo, el Consulado continúa trabajando con las autoridades federales y locales para identificar a plenitud si existe algún ciudadano mexicano afectado en el incidente”, señaló en una tarjeta informativa.Además, indicó, está pendiente de cualquier comunicación que pueda recibirse a través de los teléfonos de emergencia que se han difundido en las distintas redes sociales. (Jesús Guerrero y Silvia Garduño/Reforma)

