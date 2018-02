Durante la Cuaresma, muchos cristianos dejan el tabaco, alcohol o los dulces o algunos pecados como mentir o decir palabras altisonantes. Si se trata de los anglicanos, no hay que olvidar las telas sintéticas, toallitas húmedas y las cajitas del hilo dental.La Iglesia de Inglaterra le ha pedido a las personas que agreguen una nueva cosa a la lista de penitencias que practicarán durante las seis semanas a partir del Miércoles de Ceniza: los plásticos.Específicamente, la iglesia quiere que la gente evite los productos y bolsas de plástico que se han convertido en un importante problema ambiental, contaminan los océanos y ríos, ensucian las playas, matan la vida silvestre e inundan los basureros.“Yo creo que estaría bien que fuera lo primero para nosotros, el tener todo un programa de Cuaresma sobre el tema ambiental, aunque sólo es una parte integral de lo que pretende la iglesia”, comentó Ruth Knight, funcionaria de políticas ambientales de la Iglesia de Inglaterra.De hecho, la defensora del medio ambiente comentó que “salvaguardar la integridad de la creación” es una de las cinco misiones importantes que forman parte de la lista de propósitos de la iglesia.El “Reto del Plástico” de la congregación, llega en un momento en que existe una oleada de sentimiento anti-plástico y una legislación en Gran Bretaña y en toda Europa, ya que más personas están llegando a la conclusión de que el primer elemento en el lema “reduzca, reúse y recicle” debería sentar un precedente.En el mes de diciembre, la Unión Europea anunció que obligaría a las naciones integrantes para que reduzcan los desechos, poniendo un énfasis particular en el plástico.El mes pasado, la prohibición contra las micro burbujas de plástico en los cosméticos entró en vigor en Gran Bretaña, el gobierno de la primer ministro Theresa May comprometió a ese país a un plan ambiental de 25 años que incluye eliminar la mayoría de los desechos plásticos.Varias cadenas importantes de cafeterías y restaurantes dejaron de usar los popotes de plástico o se comprometieron a hacerlo, el gobierno de Escocia dio a conocer que los prohibirá a finales del próximo año.En Wales, Escocia e Irlanda del Norte, las tiendas deben cobrar 5 peniques por cada bolsa para las compras, ya sea de papel o plástico, y en Inglaterra se aplica el mismo cobro a las bolsas de plástico en las tiendas al detalle más grandes.Esta medida ha reducido marcadamente el uso de bolsas de plástico, los legisladores señalaron que desean imponer el cobro de una manera más amplia en Inglaterra.El otoño pasado, una serie de documentales de la BBC sobre los océanos titulada Blue Planet II, que trata ampliamente de los peligros ambientales, incluyendo los plásticos, fue el programa más visto en Gran Bretaña.La Iglesia de Inglaterra creó un calendario de Cuaresma libre de plásticos, cada día incluye un versículo de la Biblia que se refiere al medio ambiente o hace una sugerencia sobre cómo evitar comprar plásticos.Además de algunas sugerencias que son fáciles de seguir, como comprar ropa elaborada con fibras naturales o llevar las bolsas reusables a los supermercados, hay otras que podrían requerir cierto esfuerzo, como encontrar el hilo dental que no viene en una cajita de plástico, o utilizar un cepillo de dientes de bambú o uno con cabeza reciclable.“Sí, algunos son más difíciles que otros”, comentó Knight. “Definitivamente, no existe un mandamiento para hacer todo eso, sino que se trata de tener la motivación para lograr lo más que se pueda”.Una gran parte de los desechos plásticos del mundo –que se estima oscila entre 5 a 13 millones de toneladas al año– termina en los océanos. Las corrientes de agua han creado unas inmensas áreas de desperdicios, mayormente de plástico, en las regiones subtropicales.El movimiento de las olas y la luz del sol rompen los plásticos flotantes en pequeños pedazos, pero algunos de ellos son muy lentos para degradarse químicamente y son tóxicos.Los animales comen pequeños pedazos de plástico y debido a eso se enferman –eso avanza hacia la cadena alimenticia y de allí llega a los humanos– eso es lo que tiene que empezar a entenderse.

