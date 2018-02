Miami- Nikolas Cruz, que está desde esta mañana en prisión sin fianza y fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado, confesó a la policía haber sido el autor de la matanza en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland.Según el relato hecho por Scott Israel, jefe de la Policía de Broward, Cruz, de 19 años, llegó a las 14:19 horas locales, en un Uber conducido por una mujer y se dirigió hacia la entrada este de la escuela con un rifle semiautomático AR 15 dentro de un estuche negro.A las 14:21 horas, el joven entró al edificio 12 de la escuela con el fusil escondido; saca el arma semiautomática y comienza a disparar en los salones 1215, 1216, 1214. Regresa al 1216 y al 1215 y luego dispara en el 1213.Posteriormente, dejó el rifle y salió a pie del centro educativo mezclado con los estudiantes que evacuaban el lugar.Después se dirigió a un local de la cadena Walmart, compró un refresco en un local de Subway, salió caminando de ahí.Fue a un McDonald's, donde permaneció un tiempo no especificado descansando y una vez más salió caminando.A las 15:41 horas, el sospechoso fue detenido en 4700 Wyndham Lakes Dr., Coral Springs, por un policía de Coconut Creek; Cruz es identificado y arrestado.Además de confesar su culpabilidad, dijo que tenía cargadores adicionales escondidos en una mochila, según señaló el reporte policial que publicó El Nuevo Herald.Israel señaló que la investigación, para la que hasta el momento han entrevistado hasta unas 2 mil personas, sigue en curso y ahora se encuentran indagando las conversaciones previas que mantuvo el sospechoso, así como las publicaciones que hizo en redes sociales.Conforme dijo a los periodistas, el arma utilizada fue comprada legalmente hace un año en una tienda de Coral Springs, en el sur de Florida, y por el momento no pueden confirmar si Cruz era miembro de un grupo supremacista, como informó la agencia AP y The Daily Beast.La investigación apunta a que el joven, expulsado de la escuela el año pasado tras una pelea con la nueva pareja de su exnovia, activó las alertas de incendio con granadas de humo y, cuando sus antiguos compañeros salieron de las aulas, comenzó a disparar con un arma semiautomática.Tres heridos del tiroteo en la escuela de Florida permanecen en estado crítico en los hospitales Broward Health Medical Center y Broward Health North.El tiroteo de Parkland, que además de los 17 muertos dejó 15 heridos, fue el décimo octavo incidente con armas en centros educativos estadounidenses ocurrido en lo que va de 2018.Con información de EFE

