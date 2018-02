Esta mañana las autoridades le fincaron 17 cargos por homicidio premeditado al hombre de 19 años sospechoso de disparar contra alumnos y adultos de la preparatoria donde estudió.Nikolas Cruz fue arraigado en el penal del condado Broward. Había sido expulsado de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, una ciudad pequeña situada a una hora al norte de Miami, que ayer se convirtió en escena de una de las balaceras con mayor número de fatalidades en la historia moderna de Estados Unidos, de acuerdo con lo publicado por The New York Times.Las autoridades informaron que el rifle AR-15 que Cruz utilizó en el ataque se adquirió legalmente. “No se violó ninguna ley para comprar esta arma”, dijo Peter J. Forcelli, el agente especial a cargo de la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Miami.Entre semana, por lo general Cruz acudía a los cursos de educación para adultos que la familia con la cual se había quedado, luego de que falleciera su madre, lo había animado a tomar, dijo a CNN el abogado de la familia, Jim Lewis. Pero el miércoles, Cruz no quiso levantarse, agregó.Lewis indicó que Cruz explicó su negativa diciendo algo como “es Día de San Valentín. Yo no voy a la escuela en San Valentín”.El abogado agregó que la familia había notado indicios de depresión en Cruz, pero nada que indicara que fuera capaz de este tipo de violencia. La familia le había permitido a Cruz traer su arma a la casa, insistiendo en que la mantuviera bajo llave.“Esta familia hizo lo que pensó era correcto, por eso recibieron a un muchacho en problemas y trataron de ayudarlo”, dijo.Si bien la familia tenía conocimiento de que Cruz había tenido problemas disciplinarios en su exescuela y había indicios de que había sido acosado, Cruz nunca habló con desdén sobre el plantel ni personas de ahí.En las horas posteriores al tiroteo, las personas que lo conocen describieron a Cruz como un “muchacho con problemas” a quien le gustaba presumir sus armas de fuego, alardear de matar animales y cuya madre llamó a la policía para que los agentes fueran a su domicilio y hablaran con él.En un tuit, el presidente Trump dijo que gente debe reportar a las autoridades a cualquier persona que se comporte como Cruz.“Muchas señales de que el tirador de Florida tenía problemas mentales, hasta lo expulsaron de la escuela por conducta mala y errática”, expresó Trump.El senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, cuestionó los comentarios del presidente sobre la salud mental, señalando los altos índices de violencia con armas de fuego a comparación de otros países.Con el tiroteo de Parkland, tres de las 10 balaceras que mayor número de víctimas han dejado en la historia moderna de Estados Unidos han ocurrido en los últimos cinco meses.

