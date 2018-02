Los líderes republicanos del Congreso están contemplando “mayores medidas” a fin de obligar al exestratega de la Casa Blanca Stephen K. Bannon a responder las preguntas de los agentes que investigan la interferencia rusa en las elecciones 2016 –incluyendo la posibilidad de declarar que está desacatando las órdenes del Congreso– tras el interrogatorio realizado hoy al que calificaron como “frustrante”.Bannon acudió a hablar con el Comité de Inteligencia del Congreso debido al citatorio que el panel le dio el mes pasado, cuando se rehusó a contestar preguntas relacionadas con el período de transición y su gestión en la Casa Blanca. Bannon entregó a los miembros del panel una lista de las 25 preguntas sobre ese período que estaría dispuesto a responder. Pero de acuerdo con el demócrata de mayor rango en el comité, el represente Adam B. Schiff, todas las preguntas han sido “literalmente diseñadas” por la Casa Blanca, mientras que la respuesta de Bannon a todas ellas fue “no”.Cuando el comité intentó presionar a Bannon para que contestara preguntas no incluidas en su lista, dijo en repetidas ocasiones que la Casa Blanca no lo había autorizado a hablar al respecto. En ningún momento, dijeron personas familiarizadas con el interrogatorio, se explayó voluntariamente Bannon en sus respuestas.Este jueves el integrante del Comité de Inteligencia K. Michael D. Ryan dijo que el vocero del Congreso y varios funcionarios más decidirían si aceptar los argumentos legales que Bannon dio para no contestar las preguntas del panel o tomar medidas disciplinarias como la relativa al desacato. (Con información de The Washington Post)

