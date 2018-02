Acusan a abogado de ICE de robar identidades de migrantes

El principal abogado de la oficina de campo de Inmigración y Aduanas en Seattle, Washington, fue acusado de intentar robar las identidades de siete personas que estaban haciendo trámites inmigratorios, según The New York Times.El jefe de asesores de la corporación conocida como ICE por sus siglas en inglés, Raphael A. Sánchez, fue acusado de un cargo de fraude electrónico y un cargo de robo de identidad con agravantes, de acuerdo con documentos procesales presentados el lunes en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Washington. Sánchez presuntamente usó la información personal “a fin de obtener dinero y propiedades mediante pretensiones falsas” cuando ICE revisaba los casos, se sostiene en el documento.Presuntamente los intentos de fraude involucraron a American Express, JP Morgan Chase, Bank of American, Capital One, Citibank y Servicios Financieros Discover. Tuvieron lugar desde octubre de 2013 hasta el 25 de octubre de 2017.En los documentos se indica que siete personas se encontraban en diversas fases de trámites inmigratorios cuando Sánchez tuvo acceso a la información sobre su identidad.La primera comparecencia de Sánchez en los juzgados se tiene programada para el jueves, dijo mediante d-mail su abogada, Cassandra Stamm. Stamm confirmó que Sánchez había renunciado a partir del lunes a su cargo, pero no dio mayores detalles.La Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, la cual se encarga de las medidas para combatir la corrupción de los funcionarios públicos, está supervisando el caso.Se desconoce si algunas de las personas cuyas identidades se utilizaron tuvieron dificultades financieras o legales a consecuencia de las presuntas acciones. El ICE dijo en comunicado su oficina de asuntos internos llevó a cabo la investigación.

