Alertaron a FBI sobre tirador de Florida

En septiembre, un usuario de YouTube alertó al FBI sobre Nikolas Cruz, el hombre que mató el miércoles a 17 personas en una escuela de Parkland, Florida, dio a conocer El País.Esto, dice el rotativo español, después de que Cruz comentara un video diciendo que algún día sería un tirador profesional en una escuela. Ahora, el joven de 19 años, enfrenta el mismo número de cargos por homicidio premeditado.El presunto asesino ha sido descrito como una persona obsesionada con las armas, que llegó a participar en un programa de entrenamiento militar junior, según fuentes del Pentágono citadas por la agencia France Presse."El FBI investigó, pero no logró identificar al usuario que hizo ese comentario", defendió el representante de la agencia en Florida.Hace un año, el atacante había sido expulsado por indisciplina y se le vetó la entrada al centro escolar con mochila.La administración de la escuela alertó a algunos maestros por correo electrónico de la prohibición sobre Cruz, según resaltó un profesor al Miami Herald.Pese a todo, el adolescente logró acceder al centro mezclado entre sus compañeros y tras hacer sonar las alarmas de incendio, comenzó a disparar."Queremos que esto no vuelva a pasar. Debemos tener una conversación real sobre este problema: ¿cómo prevenir que una persona con enfermedades mentales toque un arma? La violencia debe parar. No podemos perder a otro niño por la violencia en este país", afirmó este jueves Rick Scott, el Gobernador del Estado.En pleno luto, horas después de la matanza, el Presidente estadounidense, Donald Trump, ha descrito la masacre como el acto de un desequilibrado y ha hablado de la responsabilidad del entorno de Cruz sobre denunciarle."Muchos signos de que el tirador de Florida estaba mentalmente desequilibrado, y que había sido expulsado de la escuela por un comportamiento errático. Vecinos y compañeros de clase sabían que era un gran problema. Hay que reportar siempre estos casos a las autoridades, una y otra vez", ha dicho Trump en su cuenta de Twitter.

