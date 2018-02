Estados Unidos es el único país desarrollado donde los tiroteos en centros escolares se repiten implacablemente: con el último, ocurrido hoy en Florida, suman 18 en en lo que va del año, y apenas es 14 de febrero."Este es el tiroteo número 291 de una escuela desde el comienzo de 2013", dijo Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action, una organización que lucha contra la proliferación de armas de fuego.Las escuelas en Estados Unidos se están convirtiendo cada vez menos en sitios seguros, y cada vez en lugares de violencia armada. Y los estadounidenses parecen resignados.La mayoría de estos casos ni siquiera aparece en los titulares de la prensa nacional, al ser hechos usuales.Hay aproximadamente un tiroteo escolar por semana, según Everytown for Gun Safety, otra organización de control de armas, que aboga por endurecer la ley sobre este tema.Un tiroteo el miércoles en una escuela secundaria de Parkland, en el sureste de Florida, dejó al menos 17 víctimas fatales, según un balance inicial, informó la policía. El atacante fue arrestado.El 23 de enero, un estudiante abrió fuego en su escuela en Kentucky, al comienzo de la jornada. Mató a un chico y una chica, ambos de 15 años como él; 14 más resultaron heridos.El día anterior, a un adolescente le dispararon en la cafetería de su escuela en Texas. Ese mismo lunes, un muchacho de 14 años recibió un balazo en el estacionamiento de una universidad en Nueva Orleans.Este enero también le dispararon a un autobús escolar en Iowa, hubo un tiroteo en una escuela secundaria en Seattle, en un campus en California...Estas tragedias reviven un debate que parece no tener fin.¿Se debería equipar a todas las escuelas con puertas de seguridad? ¿Es necesario armar a los maestros? En el fondo, muchos sienten que otra vez habrá reacciones de indignación tras la inacción de un Congreso controlado por los republicanos, firmemente opuestos a limitar el porte de armas.Con o sin legislación, la tendencia es preocupante.Un estudio del Buró Federal de Investigaciones (FBI) notó una "frecuencia creciente" de los tiroteos entre 2000 y 2013.En el 70% de los casos, lo irreparable sucede en cinco minutos o menos, lo que relativiza la reacción que pueda tener la policía. El 24,4% de los tiroteos ocurre en ámbitos educativos.En la mayoría de los casos reseñados, los tiradores que abren fuego dentro de una escuela secundaria o universidad son estudiantes del propio establecimiento. Y, según el FBI, los tiroteos en las escuelas son a menudo los más letales.Estados Unidos quedó traumatizado luego de algunas de estas tragedias, en particular después de la de Columbine en 1999, la de Virginia Tech en 2007 y la masacre de Sandy Hook, una escuela primaria de Connecticut, donde murieron 20 niños de seis y siete años en 2012.Desde entonces, las escuelas han multiplicado los procedimientos de alerta y los ejercicios de entrenamiento.El objetivo es enseñar a los escolares cómo reaccionar ante un individuo que dispara a ciegas para alcanzar un máximo de víctimas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.