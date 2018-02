Exige Trump a Senado lealtad en tema migratorio

Washington- Este miércoles el presidente Trump hizo a los legisladores un llamado a oponerse a una serie de esfuerzos bipartidistas encaminados a abordar la inmigración y resolver la situación de los llamados “dreamers”, exigiendo lealtad a su enfoque de línea dura y aumentando las posibilidades de que en el Senado se estanquen los debates sobre el tema.Senadores de ambos partidos están apresurándose a diseñar antes del plazo impuesto por ellos mismos que vence al término de la semana una propuesta de ley capaz de conseguir amplio respaldo al aumentar la seguridad fronteriza al mismo tiempo de ofrecer una vía para que los inmigrantes traídos cuando eran niños a Estados Unidos obtengan la ciudadanía.Pero en comunicado emitido por la mañana, Trump instó a los senadores a oponerse a cualquier iniciativa que no incluya los “cuatro pilares” de su enfoque inmigratorio, el cual incluye reformar las leyes inmigratorias cerrando las fronteras a numerosos inmigrantes que intentan entrar ilegalmente de Estados Unidos.Probablemente la decisión presidencial de ser tomado en cuenta en forma contundente en el debate socave los esfuerzos de varios grupos bipartidistas en el Senado y el Congreso al cuestionar si cualquier proyecto de ley que presenten fracase en cuanto llegue al escritorio del presidente.Trump señaló en el comunicado que los legisladores deben apoyar la propuesta inmigratoria diseñada por el senador Charles E. Grassley a efecto de implementar el plan presidente. En dicha iniciativa se ofrecería un canal para la ciudadanía a 1.8 millones de inmigrantes jóvenes, se pondría fin al programa de lotería de visas, se construiría un muro fronterizo y se terminaría lo que Trump denomina “inmigración en cadena”, la inmigración basada en lazos familiares.Un asesor de alto nivel, quien pidió no ser identificado, dijo que el Presidente había hecho “dramáticas concesiones” al acceder a brindar una vía para la ciudadanía de los inmigrantes jóvenes. Otro dejó claro que Trump ya no cedería.Dicha posición se enfatizó el miércoles en el comunicado donde el Departamento de Estado hacía pedazos la medida inmigratoria alterna ofrecida por los senadores John McCain, republicano, y Chris Coons, demócrata, en la cual no se financiaría directamente la construcción del muro.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.