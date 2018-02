Washington– Una semana después de que el secretario del gabinete, Rob Porter, renunciara a su cargo en medio de acusaciones de abuso conyugal, el presidente Trump dijo hoy que él se “oponía totalmente a la violencia doméstica”, siendo ésta su primera condenación de la supuesta conducta tras el escándalo en el que la Casa Blanca se vio enfrascada.Su declaración, de la cual miembros de ambos partidos han dicho que el mandatario ya había tardado mucho en hacerla pública, salió a la luz luego que John F. Kelly, jefe de estado de Trump, enfrentó nuevos interrogatorios en torno a la manera que manejó el caso de Porter, incluyendo cómo Porter pudo gozar de una alto y temporal nivel de autorización de seguridad por más de un año en luz de las mencionadas acusaciones.Kelly dijo a auxiliares de alto rango el otoño pasado que dejaran de otorgar autorizaciones interinas de seguridad, como la concedida a Porter, y les ordenó que resolvieran cualquier tipo de dificultad que evitara que aquellos empleados que tuvieran semejantes autorizaciones pudieran recibir una autorización total, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la discusión.En la reunión en el Ala Oeste, Kelly dijo que había autorizado a su subalterna, entonces Kirstjen Nielsen, implementar el nuevo reglamento, según dijeron las personas. Pero no se sabe si Kelly, Nielsen, o cualquier otro funcionario de alto rango, indagara el por qué Porter operaba con una autorización interina y la razón por la que no había recibido una autorización total.Porter renunció la semana pasada luego que el Daily Mail reportara sobre las acusaciones de que él había abusado de sus dos ex esposas. El miércoles, durante un evento fiscal en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, Trump le puso fin a su silencio en torno al asunto del abuso conyugal, diciendo que, “Me opongo totalmente a la violencia doméstica de cualquier tipo. Todos saben eso, y es casi seguro que no necesito decirlo”.El FBI se enteró sobre las acusaciones de parte de las dos mujeres poco después de que Trump asumiera la presidencia. Pero voceros y voceras de la Casa Blanca han insistido que ningún funcionario de alto rango de la Casa Blanca sabía sobre las acusaciones de abuso conyugal en contra de Porter hasta la semana pasada. Ellos han dicho que los empleados de carrera del gobierno en la oficina de personal de seguridad de la Casa Blanca que procesan la autorización no les dijeron sobre las acusaciones descubiertas por el FBI.El representante Trey Gowdy, republicano de Carolina del Sur, y presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno, dijo el miércoles que él había dado comienzo a una investigación en torno a las circunstancias que rodean la autorización de seguridad de Porter, mientras que seis senadores demócratas dijeron que a ellos les inquietaba la posibilidad de que se hubiera incurrido en “algún mal manejo de información secreta” que ellos hubieran ocasionado. Ellos le pidieron a Christopher A. Wray, director del FBI, los nombres de otros empleados en la Casa Blanca que hubieran estado trabajando “sin haber podido obtener una autorización permanente de seguridad”.

