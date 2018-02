Una mujer sostiene que fue abusada sexualmente por un guardia en una cárcel migratoria de Texas –la cual es administrada de manera privada– y posteriormente enviada a una celda de aislamiento, en lo que activistas afirman que forma parte de una serie de de represalias por hacer pública su denuncia.Laura Monterrosa, de 23 años, fue colocada en aislamiento el viernes por la noche, y el lunes le dijeron que seguiría en ese lugar hasta que se retractara públicamente de las acusaciones de abuso, de acuerdo al grupo de activistas denominado Grassroots Leadership.“Es increíblemente indignante que estén tratando de silenciar de esta manera a una víctima de ataque sexual”, le comentó Bethany Carson, activista del grupo que está a cargo de las políticas de inmigración y organización, al portal británico The Independent vía telefónica mientras se dirigía al Centro de Detención Hutto para visitar a Monterrosa.El confinamiento solitario siguió después que Monterrosa visitó el viernes las instalaciones médicas de la prisión privada, en busca de un tratamiento porque estaba preocupada por un altercado que tuvo esa mañana con una guardia.Posteriormente, fue enviada a la celda solitaria situada en un área de la prisión que es utilizada para ese fin, después que fue entregada por el personal médico, de acuerdo a Carson.Monterrosa intentó suicidarse el mes pasado. Fue detenida por primera vez por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el mes de mayo después de llegar a este país procedente de El Salvador, la primera vez que hizo públicas sus acusaciones de que una guardia había abusado sexualmente de ella fue en noviembre.Desde entonces, aseguró que había sido objeto de abuso verbal en repetidas ocasiones, y que los oficiales del centro de detención –que está operado por Core Civic, una corporación de prisiones privadas– le urgieron para que retirara sus acusaciones.Monterrosa también le dijo a Grassroots Leadership que le habían negado medicamentos para su salud mental y para una enfermedad que padece en el estómago, y también le pidieron que les dijera a los activistas que sí los había recibido.El FBI se hizo cargo de la investigación a finales del año pasado, e interrogó a Monterrosa por primera vez durante la semana pasada.Oficiales de la prisión “descaradamente le pidieron que nos mintiera y trataron de obstruir totalmente la investigación del FBI que se estaba llevando a cabo”, dijo Carson acerca del confinamiento del fin de semana.“Así que, ésta es un obstrucción indignante. Me encuentro muy impactada que eso haya llegado a este nivel y que el Departamento de Inmigración y Aduanas esté dispuesto a llevar esto tan lejos para ocultar el abuso que sucedió en una de sus instalaciones”.Monterrosa ha sido una de tres mujeres que han externado sus acusaciones sobre el abuso sexual que han sufrido en sus instalaciones. Sin embargo, sigue siendo la única migrante de ese centro que lo ha hecho.El caso de Monterrosa está pendiente debido a una apelación después que un juez ordenó su remoción del país. Su apelación fue entregada la semana pasada.El ICE no respondió la solicitud que se le hizo para que comentara o aclarara este asunto.El correo electrónico que se le envió al representante John Carter, cuyo Distrito incluye el Centro de Detención Hutto, no ha sido contestado.El FBI confirmó que existe una investigación que está en marcha, pero rechazó proporcionar más información sobre la indagatoria.

