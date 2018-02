Suman 17 muertos tras tiroteo en High School de Florida

Al menos 17 personas murieron después de un tiroteo en la escuela en Parkland, Florida, dijeron funcionarios policiales a CNN.De acuerdo con una publicación de CNN, un sospechoso fue puesto bajo custodia "después de que cometió este acto horrible, homicida y detestable", dijo el sheriff del condado de Broward, Scott Israel. El sospechoso había asistido a la escuela pero no era un estudiante actual, dijo Israel.El sospechoso fue identificado como Nicolas Cruz.Al menos 14 personas fueron llevadas a hospitales de la zona luego del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. El tiroteo causó "numerosas" muertes, dijo el Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Broward, Robert Runcie, pero dijo que no sabía el número exacto.El hecho ocurrió justo antes de las 3 de la tarde.El senador estadounidense Bill Nelson dijo que el superintendente de escuelas de Parkland, Florida, le dijo que "cree que hay una serie de muertes" en el tiroteo en la escuela de Parkland, Florida. Nelson habló con Jake Tapper en The Lead de CNN.Decenas de vehículos policiales se encuentran en el lugar, incluido un tanque, junto con un equipo de agentes de la ley fuertemente armados. El FBI coopera con las autoridades locales."Ningún niño, maestro u otra persona debería sentirse insegura en una escuela estadounidense", dijo el presidente Donald Trump en Twitter sobre en el incidente de Parkland, Florida. "Mis oraciones y mis condolencias a las familias de las víctimas del terrible tiroteo en Florida".Lissette Rozenblat le dijo a CNN que su hija evacuó la escuela de manera segura y se refugió en un Walmart cercano. “Ella estaba muy nerviosa, dijo que podía escuchar a la persona que recibió un disparo pidiendo ayuda a gritos, y que era un manojo de nervios”, dijo Rozenblat.Parkland es una ciudad de más de 20 mil personas a las afueras de Boca Ratón en el condado de Broward, Florida. La escuela secundaria Stoneman Douglas tuvo aproximadamente 3.100 estudiantes inscritos para el año 2015-16, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.Desde 2010 ha habido, además de este, 13 tiroteos significativos en escuelas de Estados Unidos. El más reciente fue el 23 de enero de 2018 en Kentucky, en el que un adolescente de 15 años mató a dos personas y dejó heridas a 18.

