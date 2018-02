Un nuevo tiroteo enlutó este Día de San Valentín en Estados Unidos cuando un joven de 19 años abrió fuego en una escuela secundaria de Florida, dejando al menos 17 muertos y decenas de heridos, en una jornada de horror donde estudiantes aterrados evacuaron las instalaciones tras los disparos, mientras otros escondidos en las aulas pedían ayuda través de mensajes de texto y redes sociales, de acuerdo con lo publicado por El Universal.La balacera, en pleno Día del Amor y la Amistad, es la más letal ocurrida en un plantel escolar de EU desde que un hombre mató a 26 personas, entre ellas varios niños, en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut.El jefe de policía del condado de Broward, Scott Israel, informó que tras el ataque contra la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, “tenemos 17 víctimas confirmadas. 12 de ellos estaban dentro del edificio, dos víctimas estaban justo fuera y otra en una calle adyacente. Dos personas perdieron la vida ya en el hospital”, además de decenas de heridos.El jefe de la policía calificó la escena del crimen como "un suceso horrible".El día comenzó de manera habitual en la escuela, donde se realizó un simulacro de incendio por la mañana, y los estudiantes estaban en clases alrededor de las 2:30 de la tarde cuando la alarma se activó de nueva cuenta.Los alumnos salieron tranquilamente hacia las zonas designadas cuando de repente se escucharon varias detonaciones. Dentro de la escuela, otros estudiantes también escucharon los balazos y muchos de ellos se escondieron bajo sus escritorios o en armarios y atrancaron las puertas.Imágenes de televisión en vivo mostraron a los estudiantes que salían de la escuela en una sola fila y las manos sobre la cabeza, a medida que los policías los exhortaban a desalojar con rapidez.Una fuente de la policía dijo a CBS News que el atacante activó una alarma de incendio antes de empezar a disparar, lo que provocó que los estudiantes salieran corriendo a las calles y que un equipo de operaciones tácticas ingresara a las instalaciones antes de que las autoridades pudieran detenerlo a alrededor de kilómetro y medio de distancia.Los padres de familia alarmados acudieron al lugar y las ambulancias se agruparon frente a la escuela. La televisión mostró estudiantes evacuando el lugar, algunos con los brazos en alto, mientras oficiales de policía con cascos, chalecos antibalas y armas automáticas vigilaban varios puntos alrededor del complejo escolar.Caesar Figueroa dijo a CNN que su hija estaba escondida en un armario, mandando mensajes de texto a su familia."Está con 10 amigos. Dijo haber escuchado disparos. Una ventana estalló y todo el mundo gritaba y corría. Dijo que corrió al armario y que todavía está allí", contó.La Policía del Condado Broward identificó hoy al autor del tiroteo como Nikolas Cruz, joven de 19 años que fue expulsado del centro educativo en cuestión por problemas de comportamiento.El joven fue detenido sin incidentes por un equipo SWAT y se encuentra bajo custodia.El diario Miami Herald citó a Jim Gard, un profesor de matemáticas de ese centro educativo, quien reveló que los docentes y personal administrativo fueron advertidos el año pasado de que el exestudiante constituía una amenaza y no se le debía permitir el ingreso al colegio con una mochila."Hubo problemas con él el año pasado amenazando a estudiantes, y creo que se le pidió que abandonase el campus", manifestó el maestro al diario.Un estudiante de este centro escolar declaró a la cadena CBS que Cruz, un "chico problemático", fue expulsado de la escuela y que siempre "cargaba armas con él", las cuales además no tenía reparos en enseñarla a los otros alumnos."Ya hemos comenzado a examinar sus cuentas en las redes sociales y algunas de las cosas que nos vienen a la mente son muy, muy inquietantes", dijo Israel. "Creemos que tenía un rifle AR-15", agregó.El joven, explicó Israel, fue detenido sin que presentase resistencia cuando fue confrontado por los agentes en las cercanías del centro, situado en una zona con gran presencia de residentes latinoamericanos.Tras ser detenido, Cruz fue transportado a este mismo centro médico y posteriormente a las oficinas del alguacil de Broward para ser interrogado.Un maestro de la escuela declaró al diario Miami Herald que Cruz había sido identificado anteriormente como una amenaza potencial para sus compañeros de clase."El año pasado nos dijeron que no se le permitía ingresar a la escuela con una mochila", dijo el maestro de matemáticas Jim Gard. "Hubo problemas con él el año pasado por amenazas a los estudiantes, y creo que se le pidió que abandonara las instalaciones".El tiroteo, uno de 18 registrados en Estados Unidos desde el comienzo del año, vuelve a poner sobre el tapete la epidemia de violencia armada en el país y el fácil acceso a las armas, con 33 mil muertes anuales relacionadas con armas de fuego.Desde enero de 2013, "ha habido al menos 283 tiroteos en escuelas en todo el país, lo que promedia una escuela por semana", según Everytown for Gun Safety, un grupo sin fines de lucro que promueve el control de armas.Desde la masacre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, donde 20 niños y seis adultos fueron asesinados a tiros, los procedimientos de alerta y los simulacros de emergencia se han multiplicado en las escuelas de Estados Unidos.El objetivo es que los alumnos sepan cómo reaccionar ante una persona que abre fuego al azar."Mis oraciones y mis condolencias a las familias de las víctimas del terrible tiroteo en Florida", dijo en Twitter el presidente Donald Trump."Ningún niño, maestro o cualquier otra persona debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense", agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.