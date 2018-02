Bloquea otro juez fin del DACA

Nueva York— Un juez federal de Nueva York falló el martes que el gobierno del presidente Donald Trump no ofreció “argumentos jurídicamente adecuados” para poner fin a un programa que protege de la deportación a miles de jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad.El juez federal de distrito Nicholas Garaufis dijo en su orden que el mandatario republicano “indiscutiblemente” tiene la autoridad para poner fin al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés), pero que al hacerlo se sustentó en posicionamientos legales deficientes.El secretario de Justicia de Trump ha dicho que la decisión del entonces mandatario Barack Obama para implementar el DACA fue un ejercicio de autoridad anticonstitucional.El juez dijo que el gobierno de Trump se basó en una creencia “errónea” de que el programa era anticonstitucional. Su fallo es igual al emitido en San Francisco el mes pasado.El juez ordenó que el gobierno de Trump permita que las personas que ya pertenecen al programa DACA sigan recibiendo protección. Rechazó extender el programa para acoger nuevos solicitantes.El debate del Senado sobre inmigración tuvo ayer un inicio vacilante debido al surgimiento inmediato de desavenencias entre republicanos y demócratas sobre cómo avanzar, y por la advertencia del presidente Trump de que ésta es la “última oportunidad” para ampliar las protecciones a los “dreamers”.Los demócratas habían propugnado por el debate, con la expectativa de que pudieran concretar una iniciativa en tiempo real en el pleno del Senado, o al menos obligar a los republicanos a aceptar algunos temas difíciles.Pero el experimento para conformar una iniciativa no llegó lejos.El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, comenzó el proceso abogando por una medida basada en las prioridades del presidente Trump.McConnell propuso que se permita a los republicanos presentar una enmienda contra las llamadas “ciudades santuario”, como se llama a aquéllas que no cooperan totalmente con las autoridades federales de inmigración. Después, los demócratas presentarían su iniciativa.Las enmiendas que obtengan 60 votos podrían convertirse en parte de una iniciativa amplia de inmigración.El principal demócrata en el Senado, Chuck Schumer, objetó rápidamente.“Comenzar el debate como lo propone el líder republicano sería arrancar con el pie equivocado”, afirmó Schumer. “Muy partidista”.Schumer quiere que McConnell presente una medida que incluya las prioridades de Trump y una segunda medida menos amplia de los senadores John McCain, republicano, y Chris Coons, demócrata.Su razonamiento: la iniciativa que Schumer busca considerar abarcaría a la población de inmigrantes jóvenes que los legisladores de ambos partidos dicen estar interesados en ayudar, en lugar de asuntos secundarios como enfrentar a las ciudades santuario.McConnell respondió: “No intento dictarles lo que propongan. Ellos no deberían dictarnos lo que propongamos. Simplemente debemos comenzar”.Las diferencias significan que más horas de discursos podrían anteceder cualquier votación. Esta coyuntura confiere a un grupo de legisladores moderados más tiempo para presentar un paquete que pueda obtener los 60 votos en el Senado.

