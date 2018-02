Washington— El gobierno del presidente Donald Trump prevé que Rusia se entrometerá en las elecciones estadounidenses de este año a medida que busca realizar operaciones cibernéticas más audaces y difundir información falsa contra Estados Unidos y sus aliados, alertaron ayer las agencias de inteligencia estadounidenses.En su evaluación de las amenazas globales, dicen que el riesgo de conflictos, sobre todo con Corea del Norte, es más elevado que en cualquier otro momento desde el fin de la Guerra Fría.También crecen la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí, que desestabiliza el Medio Oriente, y el peligro que representan las armas de destrucción masiva.“Durante el próximo año, los servicios de inteligencia y seguridad rusos seguirán investigando la infraestructura crítica de Estados Unidos y sus aliados y atacarán a Estados Unidos, la OTAN y sus aliados para tratar de conocer las intenciones de Estados Unidos”.“Las elecciones legislativas estadounidenses de 2018 son un blanco potencial para las operaciones de influencia rusas”.El director nacional de Inteligencia, Dan Coats, fue aún más tajante. “Los rusos elevaron su juego cibernético, en particular, en 2016”, dijo en entrevista telefónica con The Associated Press.Coats sostuvo que los rusos tratarán de interferir en las elecciones legislativas o las estatales. “Nos parece muy probable porque no están cejando en sus esfuerzos”, dijo Coats a la AP.Los servicios de inteligencia han concluido que Moscú tuvo injerencia en la elección presidencial de 2016, de donde deriva la investigación en curso del FBI sobre las posibles conexiones con la campaña de Trump. Rusia descarta esas denuncias y Trump ha calificado la pesquisa de cacería de brujas.El informe de ayer pronostica que las agencias de espionaje rusas difundirán información falsa a través de la prensa estatal y los sitios gubernamentales mediante identidades falsas para diseminar posiciones antiestadounidenses y exacerbar las divisiones sociales y políticas en el país.El director de la CIA, Mike Pompeo, también ha dicho que prevé una injerencia rusa en las elecciones de noviembre, cuando republicanos y demócratas disputarán el control de las cámaras, actualmente controladas por el oficialismo.“Responderemos de manera suficientemente enérgica para que el impacto sobre nuestra elección no sea grande”, dijo recientemente Pompeo a la BBC de Londres.Coats y otros altos funcionarios de inteligencia estaban por asistir el martes más tarde a una audiencia de la comisión de inteligencia del Senado acerca de su evaluación anual de las amenazas globales que enfrenta el país.

