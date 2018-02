Develan retratos de los Obama

Washington— Cuando Barack Obama habla, la gente escucha. Al menos eso hacían cuando estaba en la Casa Blanca. Pero ese tipo de autoridad no tuvo demasiada influencia cuando llegó el momento para hacer su retrato presidencial.En una ceremonia el lunes para develar los retratos de él y la exprimera dama, Michelle Obama, el exmandatario dijo que el artista Kehinde Wiley felizmente ignoró la mayoría de sus sugerencias.“Escuchó muy atentamente a lo que tenía que decir antes de hacer exactamente lo que siempre había tenido la intención de hacer”, dijo. “Intenté negociar que me pintara con menos canas, pero la integridad artística de Kehinde no me lo permitiría. Intenté negociar que me pintara las orejas más pequeñas y eso también fue ignorado”.El producto final muestra a Obama sentado en una silla de respaldo recto, inclinándose hacia enfrente con mirada serie mientras es rodeado de plantas y flores. El retrato de Michelle Obama, pintada por Amy Sherald, la muestra en un vestido blanco con negro con una expresión reflexiva y con una de sus manos junto a su barbilla.Ambos artistas fueron escogidos personalmente por los Obama.Los retratos serán instalados en la Galería Nacional del Retrato, la cual forma parte del grupo Smithsoniano de museos. La galería tiene una colección completa de los retratos presidenciales. Un par distinto de retratos de la ex primera pareja eventualmente serán instalados en la Casa Blanca.“Me siento agradecida, honrada y muy orgullosa”, dijo Michelle Obama. “la gente joven, especialmente las mujeres y las mujeres de color, en años venideros vendrán a este lugar y verán a alguien que se parece a ellas en un cuadro que cuelga de una pared de esta increíble institución”.

