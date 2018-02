Washington- Si la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) no logra tener éxito, esto no sería un problema porque Estados Unidos sería más exitoso, aseguró este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump.Durante una reunión sobre infraestructura en la Casa Blanca, el mandatario volvió a advertir que podría anunciar una salida de Estados Unidos del TLC y enfocó sus ataques contra Canadá al asegurar que no estaba tratando de forma correcta a su país."Como ustedes saben estamos renegociando el TLC ahora. Siempre he dicho que vamos a renegociarlo o vamos cancelarlo. Lo estamos renegociando. Espero que la renegociación sea exitosa y si no seremos más exitosos", afirmó Trump en el encuentro."Canadá no nos trata bien en términos de agricultura y el cruce de fronteras", añadió el presidente de acuerdo con el grupo de medios de la Casa Blanca que tuvo acceso a la reunión sobre infraestructura con algunos gobernadores y funcionarios locales.Durante la misma reunión, Trump adelantó sin dar ningún tipo de detalles que en los próximos días presentaría la idea de un 'arancel recíproco' a las importaciones a EU, una polémica idea que había manejado al inicio de su administración, pero que ahora rescató."Vamos a cobrarles a (...) los países que toman ventaja de Estados Unidos. Algunos de ellos son supuestos aliados, pero no son aliados en comercio (...) Vamos a estar haciendo bastante de un arancel recíproco, y estarán escuchando de ello esta semana y en los próximos meses", afirmó.Desde mediados de 2017, el Capitolio canceló cualquier idea de incluir en su plan de reforma fiscal, el cual finalmente fue concretado en diciembre, cualquier intento, incluso, de un ajuste fronterizo contra las importaciones.

